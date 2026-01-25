Slušaj vest

Međunarodna specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih projekata u savremenoj istoriji Srbije i ključnu platformu za ubrzani ekonomski, infrastrukturni i institucionalni razvoj zemlje pre, tokom i nakon 2027. godine.

Srbija je 21. juna 2023. godine, sa 81 glasom na sednici Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), izabrana za domaćina ove manifestacije. Od tada su realizovani svi ključni formalni i međunarodni koraci – donet je poseban zakon za podršku realizaciji EXPO 2027, usvojeni su relevantni urbanistički planovi, formirano je Vladino koordinaciono telo, a osnovano je i privredno društvo EXPO Beograd d.o.o. kao zvanični organizator izložbe.

1/12 Vidi galeriju Prezentacija Ministarstva finansija o preseku urađenih radova za EXPO 2027 Foto: Foto: Ministarstvo finansija

Do januara 2026. godine učešće na EXPO 2027 potvrdile su 132 zemlje, dok je 41 ugovor već potpisan i verifikovan od strane Vlade Srbije, a dodatnih 16 je u završnoj fazi potpisivanja. Usvojena je većina pravilnika BIE, kao i ugovor između Srbije i BIE o privilegijama i pogodnostima za učesnike.

Intenzivna izgradnja i nova urbana celina

U Donjem Surčinskom polju, na više od 250 hektara, gradi se potpuno nova urbana celina sa EXPO kompleksom kao glavnim pokretačem razvoja. Radove izvodi kompanija Power China uz angažman više od 100 domaćih podizvođača, dok je na terenu svakodnevno angažovano više od 3.000 radnika i 300 jedinica mehanizacije.

Izgradnja obuhvata kompletnu infrastrukturu – 23 kilometra vodovodne i kanalizacione mreže, nove gradske bulevare, železničku prugu i stanicu, energetska postrojenja, gasnu i optičku mrežu, kao i nove linije javnog prevoza, uključujući električne autobuse. Sva ulaganja projektovana su za trajnu upotrebu i punu integraciju u gradski i državni sistem nakon završetka izložbe.

Ključni objekti – paviljoni međunarodnih učesnika, tematski i komercijalni paviljoni, EXPO selo sa 1.500 stambenih jedinica, hotel sa četiri zvezdice i Nacionalni fudbalski stadion kapaciteta 52.000 mesta – biće završeni u periodu od septembra 2026. do maja 2027. godine.

Najveći globalni događaj 2027. godine

EXPO 2027 Beograd biće najveći globalni događaj te godine, sa više od 8.000 događaja zemalja učesnica, 200 sportskih manifestacija, 100 poslovnih konferencija i panela, 130 nacionalnih dana i preko 20.000 volontera. Organizacija izložbe zasniva se na centralizovanom „one-stop-shop“ modelu i stalnoj operativnoj koordinaciji sa državama učesnicama.

Nasleđe posle EXPO 2027

EXPO 2027 nije zamišljen kao izolovan događaj, već kao centralna platforma Nacionalne strategije „Skok u budućnost – 2027“ i operativni temelj za sprovođenje razvojne strategije Srbije u periodu 2028–2035. godine. Njegovo nasleđe obuhvata savremeni sajamski i kongresni prostor od 170.000 kvadratnih metara, novu stambenu zonu, komercijalne i kulturne sadržaje, kao i unapređen međunarodni imidž Srbije.

Očekuje se da će EXPO 2027 Beograd privući više od četiri miliona posetilaca i ostaviti dugoročne efekte na ekonomski rast, investicije i međunarodnu poziciju zemlje.