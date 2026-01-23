Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje intenzivno nastavlja jačanje partnerstva sa privredom širom Srbije, sa ciljem očuvanja radnih mesta, povećanja zaposlenosti i stvaranja stabilnih uslova za dugoročan ekonomski rast, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić.

Govoreći nakon sastanaka sa više desetina velikih i srednjih poslodavaca u Jagodini i Užicu, Bosnić je istakao da je za stabilno i održivo tržište rada neophodan zajednički i usaglašen pristup države, privrede i lokalnih samouprava. Direktor Bosnić istakao je da Srbija danas nema problem sa nezaposlenošću, već sa nedostatkom stručnih i kvalifikovanih kadrova, što predstavlja jedan od ključnih

izazova savremenog tržišta rada.

Zbog toga je, kako je naglasio, prioritet države da kroz sistemsku podršku obezbedi sigurna radna mesta, kontinuirano usavršavanje

radnika i razvoj njihovih kompetencija, kako bi privreda raspolagala kvalitetnom i motivisanom radnom snagom.

Foto: NSZ

Prema njegovim rečima, najveći izazovi na tržištu rada odnose se na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede, manjak radne snage i potrebu za očuvanjem sigurnosti radnih mesta, zbog čega dijalog sa poslodavcima mora biti stalna i sistemska praksa institucija.

Bosnić je poručio da je cilj Nacionalne službe za zapošljavanje da bude strateški partner privredi u daljem rastu i razvoju, ali i pouzdan oslonac građanima u izazovnim i neizvesnim vremenima kroz koja prolazi globalna i domaća ekonomija. Na osnovu realizovanih konsultacija sa privrednicima, NSZ će definisati dalje mere i konkretne modalitete podrške, a nastavak razgovora sa privredom planiran je tokom februara i marta u svima većim gradovima Srbije.