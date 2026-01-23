Slušaj vest

Nacionalna služba za zapošljavanje intenzivno nastavlja jačanje partnerstva sa privredom širom Srbije, sa ciljem očuvanja radnih mesta, povećanja zaposlenosti i stvaranja stabilnih uslova za dugoročan ekonomski rast, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Milan Bosnić.

Govoreći nakon sastanaka sa više desetina velikih i srednjih poslodavaca u Jagodini i Užicu, Bosnić je istakao da je za stabilno i održivo tržište rada neophodan zajednički i usaglašen pristup države, privrede i lokalnih samouprava. Direktor Bosnić istakao je da Srbija danas nema problem sa nezaposlenošću, već sa nedostatkom stručnih i kvalifikovanih kadrova, što predstavlja jedan od ključnih
izazova savremenog tržišta rada.

Zbog toga je, kako je naglasio, prioritet države da kroz sistemsku podršku obezbedi sigurna radna mesta, kontinuirano usavršavanje
radnika i razvoj njihovih kompetencija, kako bi privreda raspolagala kvalitetnom i motivisanom radnom snagom.

sastanak NSZ
Foto: NSZ

 Prema njegovim rečima, najveći izazovi na tržištu rada odnose se na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privrede, manjak radne snage i potrebu za očuvanjem sigurnosti radnih mesta, zbog čega dijalog sa poslodavcima mora biti stalna i sistemska praksa institucija.

Bosnić je poručio da je cilj Nacionalne službe za zapošljavanje da bude strateški partner privredi u daljem rastu i razvoju, ali i pouzdan oslonac građanima u izazovnim i neizvesnim vremenima kroz koja prolazi globalna i domaća ekonomija. Na osnovu realizovanih konsultacija sa privrednicima, NSZ će definisati dalje mere i konkretne modalitete podrške, a nastavak razgovora sa privredom planiran je tokom februara i marta u svima većim gradovima Srbije.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizEKONOMISTA OTKRIVA KAKO DOĆI DO SVOG PRVOG MILIONA! Mlađe generacije prave ozbiljnu grešku, evo u čemuje ključ uspeha
novac u rukama.jpg
InfoBizNAJMANJE POSLA ZA OVAJ PROFIL, NA VRHU LISTE DOBRO POZNATA POZICIJA! Ovo su najtraženija zanimanja u Srbiji: Iznenadiće vas potražnja na tržištu rada!
fafavg.jpg
InfoBizOva industrija u Evropi kreće sa masovnim zapošljavanjem: U planu više od 600.000 radnih mesta
muškarac prekrio oči okružen parama
InfoBizNovih 170 prilika za zaradu u Srbiji - Grad blizu prestonice vapi za radnicima: Ovo su uslovi i načini prijave
radnici različitih zanimanja, novac, minimalna zarada