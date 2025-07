- To je vrlo ividualno, uvek može postojati set nekih faktora koji opredeljuje uspeh ili neupeh. Internet preplavljuju različite priče, gde možete videti da su navodno svi bogati i uspešni, a onda kada se suočite sa konkretnim prilikama na tržištu, vidite da nije sve tako jednostavno. Malo se i menjaju liste prioriteta, ako pogledamo vremenski period od samog zapošljenja, kada ste jako mladi, pa sve do nekih starijih godina - kaže Mijušković i dodaje:

Mijušković ističe da se preko noći niko nije obogatio na duže staze, te objašnjava šta je ključ uspeha i kako doći do zadovoljnog finansijskog života:

- Sve što je brzo to je i kuso. Dugoročna rešenja ne mogu da dođu brzo i lako. Lično smatram da je bacanje prašine u oči, kada nekoga uveravate da se može obogatiti preko noći. To je dugoročni proces, od obrazovanja do toga da postepen gradite svoje veštine. Digitalna pismenost nije dovoljno, potrebna je i elementarna. Veštačka intaligencija vam daje vizuelno dobre odgovore, ali odgovore koji ne moraju biti precizni i tačni, ipak morate uključiti mozak, da biste proverili informaciju - kaže Mijušković i dodaje: