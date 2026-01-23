U iščekivanju rekordne potrošnje: Najveća američka elektroenergetska mreža sprema se za arktički hladni talas
Očekuje se da će zimska potražnja za električnom energijom na najvećoj američkoj elektroenergetskoj mreži PJM dostići rekordan nivo sledeće nedelje, jer se veliki delovi SAD pripremaju za arktički hladni talas.
Sedmodnevna prognoza PJM-a predviđa potražnju od 144.465 megavata za 27. januar. To bi premašilo prethodni rekord od 143.700 megavata postavljen u januaru 2025. godine, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.
PJM je najveći operater mreže u Severnoj Americi, koji opslužuje 67 miliona ljudi u 13 država, a u Vašingtonu se PJM bori da prati rastuću potražnju vođenu širenjem energetski intenzivnih centara podataka velikih tehnoloških kompanija potrebnih za podršku brzom širenju veštačke inteligencije.
U novembru, operater mreže je saopštio da će imati dovoljno resursa da opsluži 67 miliona stanovnika u svom području usluge ove zime pod projektovanim uslovima, čak i ako potražnja za električnom energijom nastavi da premašuje dodavanje novih proizvodnih kapaciteta.
PJM očekuje da će imati operativni kapacitet od 180.800 megavata, što je dovoljno da zadovolji očekivanu potražnju.
Talas hladnoće će doneti ledene temperature u istočne dve trećine zemlje, saopštila je Nacionalna meteorološka služba, očekujući da će se temperature ispod nule proširiti od severnih ravnica do severoistoka do nedelje i stići do obale Meksičkog zaliva početkom sledeće nedelje.
Kurir.rs/Beta