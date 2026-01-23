Slušaj vest

Komunalna milicija ima zakonska ovlašćenja da vrši kontrolu i preduzima mere prema vlasnicima koji svoje pse izvode na javnu površinu, ukoliko se isti ne pridržavaju propisa. Takvi vlasnici često potpuno nesavesno i bez opravdanja od šetnje sa svojim psom naprave neuredan prostor za ostatak građana, ostavljajuči na trotoaru i ostalim javnim površinama pseći izmet nepočišćen i neadekvatno uklonjen. Iako propisi jasno definišu obaveze vlasnika kućnih ljubimaca, praksa pokazuje da se prekršaji često ne sankcionišu, prvenstveno zbog otežanog utvrđivanja odgovornosti na licu mesta.

Kazna 10.000 dinara

Članom 31. Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda, jasno su propisana ovlašćenja komunalne milicije koja se odnose na sankcionisanje nesavesnih vlasnika pasa. Iz Sekreterijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju za Biznis Kurir navode da svako ko se ne pridržava ove Odluke može imati posledice.

- U to prvenstveno spada obaveza držaoca životinje, odnosno lica koje izvodi psa na javnu površinu, da istog izvodi na povodniku te da površinu, koju je pas na bilo koji način isprljao, bez odlaganja očisti - navode iz Sekreterijata.

Za postupanje suprotno navedenim propisima izriče se novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara. Komunalni milicioneri vrše kontrolu poštovanja propisa iz navedene Odluke, kako po prijavama građana, tako i tokom samostalnih postupanja.

Koliko vlasnika je kažnjeno u 2025.

Uvidom u elektronsku evidenciju komunalne milicije, utvrđeno je da su tokom 2025. godine, komunalnoj miliciji podnete 54 prijave građana koje su se odnosile na prljanje javne površine od strane vlasničkih pasa.

Međutim, uprkos relativno velikom broju prijava, broj izrečenih kazni znatno je manji. Postupajući po navedenim prijavama, komunalni milicioneri su izdali 6 prekršajnih naloga. Ovim nalozima izrečene su novčane kazne propisane Odlukom o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, vlasnicima koji nisu očistili javnu površinu koju je pas isprljao.

Razlog za ovakav odnos između broja prijava i broja sankcija, prema navodima Sekretarijata, leži u zakonskim ograničenjima postupanja komunalne milicije. Komunalna milicija može da preduzme mere iz svoje nadležnosti, u smislu sankcionisanja, samo ukoliko na licu mesta konstatuje činjenje prekršaja.

Takođe, ukazano je i na praksu koja dodatno otežava sankcionisanje nesavesnih vlasnika, odnosno da u većini slučajeva, vlasnici kućnih ljubimaca, kada uoče uniformisano lice, očiste javnu površinu za svojim ljubimcem.

Broj prijava i broj neurednih površina

Ovi podaci ukazuju da, iako propisi postoje i kazne su jasno definisane, njihova primena u praksi zavisi isključivo od toga da li komunalna milicija prekršaj zatekne u trenutku njegovog izvršenja. Činjenica da je na teritoriji Beograda podneto samo 54 prijave i izdato 6 prekršajnih naloga, ne ide u prilog slici koja se može zateći na ulicama. Centar grada pretežno izgleda kao "minsko polje", kako navode nezadovoljni građani. Šetati trotoarom prestonice iziskuje mnogo više pažnje nego što bi trebalo, a sve zahvaljujući nesavesnim vlasnicima pasa, koji su u rastućem broju. Upravo zbog toga, problem neuklanjanja izmeta kućnih ljubimaca sa javnih površina i dalje ostaje jedan od čestih povoda za nezadovoljstvo građana Beograda.