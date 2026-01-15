Slušaj vest

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Serbien), najveća bilateralna privredna komora u zemlji i organizacija sa preko 460 članova, u godini u kojoj obeležava 25 godina intenzivne nemačko - srpske privredne saradnje, započinje novo poglavlje imenovanjem novog predsednika.

Na poslednjoj sednici Upravnog odbora, za novog predsednika izabran je gospodin Filip Simović, generalni direktor kompanije M&M Militzer&Münch Srbija. Kompanija M&M Militzer&Münch deo je renomirane nemačke grupacije sa 145 godine poslovanja, a gospodin Simović je vodi od 2019. godine, nakon što je završio školovanje u Beču. Njegovo medjunarodno poslovno iskustvo i vizija predstavljaju značajan potencijal za dalji razvoj Komore i unapređenje usluga za članstvo.

Istovremeno, Nemačko - srpska privredna komora izražava iskrenu zahvalnost dosadašnjem predsedniku, gospodinu Milanu Grujiću, direktoru kompanije ZF, na četvorogodišnjem odgovornom, posvećenom i uspešnom mandatu. Tokom njegovog predsedavanja, Komora je dodatno ojačala svoju poziciju, unapredila saradnju sa institucijama i nastavila rast broja članova.

Promena na čelu Komore odvija se u duhu kontinuiteta, stabilnosti i zajedničke vizije daljeg jačanja poslovnog okruženja i interesa članica.

Nemačko-srpska privredna komora ostaje snažan partner privredi i institucijama, oslonjen na 25 godina iskustva i usmeren ka budućnosti.