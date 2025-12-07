Slušaj vest

Istorija kaže da je vez na platnu uvek bio deo srpske tradicije, a „Pohvala knezu Lazaru" ispisana zlatnim nitima najpoznatiji je zlatovez koji je 1402. godine izvezla monahinja Jefimija.

Tu dekorativnu tehniku savladale su i žene iz Etno centra na radionicama u organizaciji Eno mreže i Ministarstva kulture. Iako iskusne i vešte u drugim tehnikama veza, žene iz Etno centra ističu da je zlatovez ipak nešto posebno.

„Radila sam nešto, ali nije baš ovako. Specifičnost je što se radi u jednu stranu, bar sam ja tako shvatila. Teže je malo dok navikneš, posle više nije“, rekla je Danijela Petrović, iz Udruženja Etno centar iz Knjaževca.

„Ovo je neko novo iskustvo, nešto novo. Sa ovim vezom, zlatovezom zadovoljna sam, za početak”, kaže Dobrinka Milošević, iz istog udruženja.

Etno centar iz Knjaževca član je Etno mreže čije su edukatorke upućivale polaznice radionica u zanatske finese zlatoveza.

„Kroz ovakve radionice žene stiču nova znanja i jačaju samopouzdanje, i otvaraju put ka kreativnom i održivom preduzetništvu“, izjavila je Gorana Vukas, iz Etno mreže.

„Jako smo zadovoljne, radionica je uspešno završena kao što se i vidi. Jesmo nešto radile ranije, ali to je ništa naspram ovoga, sad to žene uspešno savladale”, dodala je Suzana Ilić, predsednica udruženja Etno centar.

Preduzetnički put članica ovog udruženja tokom dve decenije obeležen je učestvovanjem u javnim radovima, izradom replika tradicionalne odeće kao i izradom suvenira sa tradicionalnim elementima.

Posebno su ponosne na očuvanje tehnike izrade replika dvopređnih čarapa koje su upisane u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Za novosavladanu tehniku veza, kažu da je svakako upotrebiti za oplemenjivanje i obogaćivanje ponude svojih rukotvorina.