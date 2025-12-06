Slušaj vest

Kripto je povećao bogatstvo naslednika u oblasti nekretnina. Privremeno je učinio drugog najstarijeg sina predsednika SAd Donalda Trampa milijarderom početkom septembra.

Erik Tramp, koji već devet godina upravlja poslovanjem svog oca, ne poseduje udeo u nekretninama po kojima je Tramp Organizacija poznata. Ipak, nasledio je nešto još vrednije. Tokom prošle godine, Donald Tramp je pružio pravu lekciju u pretvaranju političke slave u lično bogatstvo. Erik se pokazao kao najbolji učenik i sada se procenjuje da vredi oko 400 miliona dolara, više nego bilo koji od njegovih braće i sestara.

Kriptovalute mu ubećale bogatstvo

Najveći pojedinačni deo njegovog bogatstva je udeo u Amerikan Bitkoinu. To je kompanija koja se bavi rudarenjem i držanjem kriptovaluta. Krajem septembra, kompanija je imala 3.418 bitkoina, vrednih oko 320 miliona dolara po trenutnim cenama. Tržišna vrednost Amerikan Bitkoina sada prelazi dve milijarde dolara. To Erikovih 7,3 odsto udela procenjuje na oko 160 miliona dolara.

- Imamo ogromne ambicije da postanemo najbolja kripto kompanija na svetu - pohvalio se Erik na televiziji početkom septembra. - Mislim da znate koliko naporno radimo, poznati smo po tome i zaista se zabavljamo radeći ovo.

Teško je ne uživati kada zarađujete milione dolara. Amerikan Bitkoin nije jedino vredno poslovanje o kojem Erik razmišlja. Njegov udeo u World Liberty Financial, kompaniji koju je njegov otac pokrenuo zajedno sa sinovima Erikom, Donaldom Trampom Juniorom i Beronom neposredno pre prošlogodišnjih izbora, doneo mu je procenjenih 135 miliona dolara. Kombinacija ovih i još neke nove imovine, zajedno sa dve kripto investicije, povećala je Erikovu neto vrednost 10 puta u odnosu na stanje na dan očeve inauguracije u Belu kuću.

Erik se ne slaže

Na pitanje za komentar, Erik je osporio procenu, ali nije želeo da objasni razlog.

Erikova dobit od Amerikan Bitkoina počela je kao American Data Centers, nejasno preduzeće koje je pokrenuo sa starijim bratom u februaru. Malo više od mesec dana kasnije, ADC se praktično spojio sa Hut 8, operacijom za rudarenje bitkoina, da bi nastao Amerikan Bitkoin. U maju, Amerikan Bitkoin je najavio spajanje sa Grifonom, berzanskom kompanijom za kripto rudarenje, što je završeno početkom septembra. Glavni cilj je postaviti dovoljno računara da rešavaju zagonetke koje otključavaju bitkoine što je jeftinije moguće, a zatim posmatrati kako se kompanijski fond stalno povećava.

Kombinovana operacija izašla je na berzu 3. septembra sa novim oznakom ABTC. Dostigla je maksimum od 14,52 dolara po akciji. To je Erikovih procenjenih 68 miliona akcija vrednovalo oko milijardu dolara na papiru.

Međutim, „hajp“ je brzo splasnuo. ABTC je tog dana zatvorio na 8,04 dolara. Potom je nastavio da opada, uključujući pad od 42 odsto ove nedelje na 2,39 dolara po akciji. Erik je poslednji pad objasnio otključavanjem akcija privatne emisije za neke rane investitore.

- Držim sve svoje @ABTC akcije 100 odsto sam posvećen vođenju industrije - napisao je na mreži X.

Najveći deo bogatstva

Kada je Forbes sredinom septembra procenio porodicu Tramp u okviru godišnje liste Forbes 400, Erik je procenjen na oko 750 miliona dolara. Od toga je oko 500 miliona bilo u njegovom udelu u Amerikan Bitkoinu. Iako je to sada znatno manje, i dalje ga čini daleko bogatijim nego prošle godine. Uspeh World Liberty Financial dodatno je napunio Erikove džepove kripto novcem. Njegov otac kontroliše 70 odsto porodičnog udela u kompaniji, prema najnovijim finansijskim izveštajima. Pretpostavljajući da preostalih 30 procenata dele Erik, Don Jr. i Beron - svi navedeni kao koosnivači - Forbes procenjuje da bi Erik dobio oko 80 miliona dolara u kešu posle poreza od prodaje kriptovaluta, plus 36 miliona dolara u sopstvenim tokenima i 19 miliona dolara u USD1, stablecoin-u World Liberty-a.

Drugi poslovi

Sve to nadmašuje Erikov originalni izvor prihoda, njegov rad u Tramp Organizaciji, u kojoj je počeo 2006. Pre nego što je kripto povećao njegove prihode, Forbes je procenio da je zarađivao skoro tri miliona dolara u vidu plate. I da je akumulirao više od 30 miliona dolara u likvidnoj imovini. Tokom godina, deo tog novca uložio je u nekretnine, i danas poseduje kuću vrednu sedam miliona dolara u Jupiteru (Florida). Takođe, penthaus od četiri miliona dolara u Menhetnu i još dve nekretnine u državi Njujork. Njegovu neto vrednost dopunjuju akcije Dominari Holdings vredne više od miliona dolara, nejasne finansijske firme sa kancelarijama u Tramp Kuli koja je omogućila mnoge nedavne projekte Erika i njegovog starijeg brata. Uključujući nedavno osnovanu kompaniju specijalne namene koja traži kompanije za spajanje.

Sa povratkom njegovog oca na vrh američke politike, Erik je imao koristi od obnove stranog interesa za ugovore sa Tramp Organizacijom. Prošle godine zaradio je procenjenih 3,2 miliona dolara od novih licenci u Dubaiju, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu. Finansijski izveštaji njegovog oca za ovu godinu će sigurno pokazati još mnogo toga zahvaljujući nedavno najavljenim ugovorima u Kataru, Indiji, Rumuniji i Maldivima.

Forbes procenjuje vrednost Erikovog licencnog i menadžerskog poslovanja na oko 34 miliona dolara.

Budućnost u kripto biznisu

U međuvremenu, njegova supruga Lara, koja je radila na Trampovoj kampanji i bila ko-predsednica Republikanskog nacionalnog komiteta, nedavno je osigurala termin vikendom na Foks Njuzu. Koji, ako se plaća slično kao posao Pita Hegseta (domaćin vikend programa koji je postao ministar odbrane,), verovatno donosi više od dva miliona dolara godišnje.

Sa stotinama miliona sada u banci, Erik nagoveštava da će slediti očev ne samo finansijski. Čak aludira i na moguću buduću predsedničku kandidaturu u intervjuu za Nikkei Asia. Ali za sada, kripto je njegov put ka trajnom statusu milijardera.

- Izuzetno smo srećni u životu sa ili bez ovog poduhvata - rekao je o Amerikan Bitkoinu na dan njegovog lansiranja. - Ali želimo da pobedimo.