Slušaj vest

U Kini se trenutno vodi neverovatan pravni i porodični spor koji je privukao ogromnu pažnju javnosti. Bivša partnerka biznismena Sju Boa odbila je da mu vrati veliki iznos novca, tvrdeći da je on otac čak 300 dece.

Milioner Sju Bo i njegova višegodišnja partnerka Tang Đin upoznali su se 2009. godine i bili zajedno punih 14 godina. Nakon raskida, Bo tvrdi da mu Đin duguje 300 miliona juana (oko 38,5 miliona evra), odnosno sredstva koja, kako navodi, nikada nije vratila. Tokom zajedničkih godina, on joj je ukupno prebacio 819 miliona juana (oko 105 miliona evra), od čega je deo vraćen, dok je ostatak, prema njegovim tvrdnjama, ostao nenaplaćen, zbog čega je pokrenuo sudski postupak.

Međutim, Tang Đin iznosi potpuno suprotnu verziju priče. Ona tvrdi da novac koji Bo pominje nije bio pozajmica, već sredstva namenjena brizi o njegovoj, navodno, izuzetno brojnoj porodici.

- On ima oko 300 dece i očekivao je da i ja finansijski učestvujem u njihovom izdržavanju. Zbog toga mu ništa ne dugujem - izjavila je Đin pred sudom, izazvavši nevericu širom Kine.

Prema njenim rečima, ona je majka čak 11 Boove dece, a trenutno se na sudu bori za starateljstvo nad dve njihove ćerke. Navodi i da je sud već odbio Boov zahtev za povraćaj novca.

Iako broj od 300 dece nije zvanično potvrđen, Bo je ranije javno govorio da podržava poligamne odnose i da veruje da žene treba da imaju što više potomstva. Jednom je čak objavio da aktivno traži partnerke kako bi dobio 50 sinova, uveren da će makar deset njih postati "izuzetno uspešni". Objavio je i snimak na kom se vidi oko dvadesetak dece u njegovoj vili, tvrdeći da su sva njegova.

Fenomen "super-očeva"

Priča o Sju Bou podsetila je javnost na slične neobične slučajeve širom sveta. U Velikoj Britaniji nedavno se pojavio muškarac koji tvrdi da je otac 180 dece, što je rezultat neformalnih donacija reproduktivnog materijala, mimo zvaničnih klinika i propisanih procedura.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve situacije otvaraju brojna etička i pravna pitanja, od odgovornosti prema deci do mogućih zloupotreba reproduktivnih tehnologija i izbegavanja zdravstvenih standarda.

Šta dalje?

Slučaj Sju Boa i Tang Đin i dalje dominira kineskim medijima, pre svega zbog šokantnog broja potomaka koji se spominje. Ako bi se ispostavilo da su tvrdnje Tang Đin istinite, bila bi reč o jednoj od najneobičnijih porodičnih priča u savremenoj Kini. Za sada je jedino izvesno da dug neće biti vraćen i da je sud trenutno na strani njegove bivše partnerke.