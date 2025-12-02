Slušaj vest

Sastanak je počeo u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Prisustvuju i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

Vučić je izjavio ranije da će rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi ako SAD ne izdaju NIS-u licencu za nastavak rada i najavio da će danas biti održan veliki sastanak o tome kako ćemo rešavati probleme koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada.

Prema ranijim najavama, rafinerija bi danas i zvanično trebalo da prestane s radom ukoliko Vašington ne odobri licencu.

Američke sankcije NIS-u na snazi su od 9. oktobra.

Podsetimo, odgovarajući na pitanja novinara, juče, nakon posete porodici Janković u selu Tolić, u opštini Mionica, Vučić je kazao da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko Naftne industrije Srbije.

"Nemama nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve", kazao je juče Vučić.