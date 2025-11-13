Slušaj vest

O potencijalnom ulaganju ministarka privrede, Adrijana Mesarović, razgovarala je u Šangaju sa predsednikom kompanije Jin Tonguom, ističući da Srbija ima izuzetno povoljan položaj za kineske investitore i razvijenu saradnju u okviru inicijative Pojas i put.

Sledeća stanica možda Srbija

Kineski proizvođač, koji godišnje napravi više od tri miliona vozila, krajem prošle godine pokrenuo je proizvodnju automobila sa benzinskim i hibridnim motorima u Španiji.

Sada razmatra otvaranje još jednog pogona u Evropi, a Srbija se navodi kao moguća lokacija. Iako se evropska automobilska industrija suočava sa krizom i padom potražnje, kineski proizvođači – uz podršku državnih subvencija – nastavljaju širenje na nova tržišta, uključujući i EU, otvaranjem lokalnih fabrika.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Nova radna mesta i stabilniji budžet

Prema rečima ekonomskog novinara Gojka Vlaovića, dolazak Čerija bio bi višestruko koristan za srpsku ekonomiju.

„To bi bilo izuzetno dobro – dobili bismo novu investiciju i nova radna mesta. Takva fabrika bi radila u najmanje dve, možda i tri smene, što znači posao za više stotina radnika“, ocenjuje Vlaović.

Veći broj zaposlenih doneo bi i više prihoda u budžet, što je posebno značajno jer je, prema procenama, tokom 2025. u Srbiji bilo čak 40 odsto manje stranih investicija, dok je deo kompanija napustio tržište.

Kina jača industrijsku strategiju

Kako objašnjavaju stručnjaci, kineska politika dugoročno podstiče razvoj industrijskih kapaciteta van zemlje u okviru inicijative Pojas i put.

Ekonomista Milan Beslać ističe da je današnja kineska automobilska industrija tehnološki ispred evropske.

„Njihova tehnologija je među najrazvijenijima u svetu, verovatno čak i ispred nemačke, koja je decenijama bila dominantna u auto-industriji“, kaže Beslać.

Foto: Shutterstock

Visoka tehnologija umesto manuelnih poslova

Stručnjaci naglašavaju da je ključno da potencijalna investicija bude zasnovana na visokoj tehnologiji i inovacijama, a ne na poslovima niske dodate vrednosti.

„Nama više ne trebaju fabrike gde se motaju kablovi i radi manuelno. Potrebni su pogoni koji donose visoku dodatu vrednost, veće plate i izvozne proizvode“, kaže Beslać.

Mogućnost domaćeg tržišta i povoljnijih modela

Prema rečima Vlaovića, dolazak Čerija bi mogao da otvori prostor i za proizvodnju automobila namenjenih domaćem tržištu.

„Ekonomisti uvek priželjkuju da se postigne dogovor da deo proizvodnje bude za Srbiju, po pristupačnijim cenama. Možda bismo dobili modele koji bi bili dostupni domaćim kupcima – makar hibridne ako ne električne“, kaže on.

Foto: Kurir

Detalji tek slede

Za sada nisu poznati detalji o mogućoj investiciji, niti lokacija buduće fabrike, kao ni broj radnih mesta.

Ipak, sama činjenica da se Srbija razmatra kao destinacija za novu fabriku jednog od najvećih svetskih proizvođača automobila pozdravljena je kao važan signal za tržište.

Kako je najavila ministarka privrede Adrijana Mesarović, razgovori sa rukovodstvom kompanije Čeri biće nastavljeni tokom posete predsednika kompanije Srbiji, kada bi mogli biti poznati i prvi konkretni planovi o saradnji.