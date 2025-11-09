Kim Kardašijan razočarao Chat GPT: Pala na ispitu pa okrivila "internet kefala" za kiks!
Rijaliti zvezda, infulenserka i preduzetnica okrivila je popularnog chat bota za njen pad na ispitu.
Kardašijan je o svom neobičnom metodu učenja govorila u okviru serije intervjua za Vanity Fair na detektoru laži. Tokom ćaskanja, njena koleginica iz All’s Fair-a Teiana Tailor, 34, pitala ju je da li koristi ChatGPT za životne savete, savete za sastanke i da li ga smatra prijateljem.
Nakon što je na sva tri pitanja odgovorila negativno, Kardašijan je priznala da je potražila pravni savet od ChatGPT-a. „Kada treba da znam odgovor na neko pitanje, slikam ga i pošaljem. Stalno sam padala na ispitima zbog toga„, objasnila je ona. „A onda sam poludela i vikala na njega.“
Tejlor je svoju izjavu nadovezala pitanjem: „Dakle, Čet ti je prijatelj-neprijatelj?“, na šta je Kardašijan odgovorila potvrdno. „Da, toksični prijatelj. A onda mi je odgovorio: ‘Ovo te samo uči da veruješ sopstvenim instinktima.’ Dakle, znao je odgovor sve vreme.“
„Dakle, tehnički ste vi i ChatGPT prijatelji, samo toksični prijatelji“, zaključila je Tejlor, na šta je Kardašijan pristala. Ali on mora da bude bolji jer se oslanjam na njega da mi zaista pomogne i on mi daje životnu lekciju i onda postaje moj terapeut da mi kaže zašto treba da verujem u sebe“, nastavila je ona. Detektor laži potvrdio je da Kardašijan nije lagala o svojoj interakciji sa ChatGPT-om.
Kalifornijski pravosudni ispit
Inače, pravosudni ispit u Kaliforniji, koji Kardašijan pokušava da položi, sastoji se od pet jednosatnih esejskih pitanja, 90-minutnog praktičnog zadatka i 200 pitanja sa višestrukim odgovorima, navodi TMZ. Ovaj intervju dolazi uoči premijere njene nove serije All’s Fair, koja se fokusira na samo žensku advokatsku firmu specijalizovanu za razvode. Pored Kardašijan, u seriji igraju i Naomi Vots, Glen Klouz i Nisi Neš-Bets, a počinje da se emituje 4. novembra na striming servisu Hulu.
BiznisKurir/Index.hr