Slušaj vest

Rijaliti zvezda, infulenserka i preduzetnica okrivila je popularnog chat bota za njen pad na ispitu.

Kardašijan je o svom neobičnom metodu učenja govorila u okviru serije intervjua za Vanity Fair na detektoru laži. Tokom ćaskanja, njena koleginica iz All’s Fair-a Teiana Tailor, 34, pitala ju je da li koristi ChatGPT za životne savete, savete za sastanke i da li ga smatra prijateljem.

Nakon što je na sva tri pitanja odgovorila negativno, Kardašijan je priznala da je potražila pravni savet od ChatGPT-a. „Kada treba da znam odgovor na neko pitanje, slikam ga i pošaljem. Stalno sam padala na ispitima zbog toga„, objasnila je ona. „A onda sam poludela i vikala na njega.“

Foto: E! Entertainment / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tejlor je svoju izjavu nadovezala pitanjem: „Dakle, Čet ti je prijatelj-neprijatelj?“, na šta je Kardašijan odgovorila potvrdno. „Da, toksični prijatelj. A onda mi je odgovorio: ‘Ovo te samo uči da veruješ sopstvenim instinktima.’ Dakle, znao je odgovor sve vreme.“

„Dakle, tehnički ste vi i ChatGPT prijatelji, samo toksični prijatelji“, zaključila je Tejlor, na šta je Kardašijan pristala. Ali on mora da bude bolji jer se oslanjam na njega da mi zaista pomogne i on mi daje životnu lekciju i onda postaje moj terapeut da mi kaže zašto treba da verujem u sebe“, nastavila je ona. Detektor laži potvrdio je da Kardašijan nije lagala o svojoj interakciji sa ChatGPT-om.

Kalifornijski pravosudni ispit