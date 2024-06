POZNATE DAME OTKRILE ŠTA DRŽE U SVOJIM FRIŽIDERIMA: Svetske zvezde ovo smatraju NEOPHODNIM

Zavirite u frižidere poznatih i otkrijte šta Selena Gomez, Kim Kardašijan, Opra Vinfri i drugi stvarno drže unutra. Saznajte kako organizuju svoje frižidere i koje namirnice smatraju neophodnim.

Selena Gomez

foto: Printscreen

Selena Gomez nam je pružila kratak pogled na njen frižider na Instagram Reels-u, otkrivajući uredno poređane osvežavajuće napitke, sveže voće i ogromnu bocu ranch preliva. Ali šta je najviše ljudima zapalo za oko? Više od desetak sladoleda smeštenih u zamrzivaču pokazuje da je Selena veliki ljubitelj sladoleda.

Kim Kardašijan

foto: Printscreen

Nakon što je slika zvezdinog retko napunjenog frižidera zbunila fanove, Kim Kardašijan je otkrila da je to samo jedan od mnogih frižidera u njenom domu. Prikazan je njen "walk-in" frižider prepun voća i povrća; takođe je pokazala svoj "drink frižider" sa bocama sokova, vode i raznih vrsta mleka, kao i bogato opremljenu ostavu sa aparatom za smrznuti jogurt.

Lea Mišel

foto: Printscreen

Glumica deli savet koji mnogi zdravstveni stručnjaci podržavaju: Neka vaša najzdravija hrana izgleda privlačno i dostupno (kao što Lea čini sa svojim bobičastim voćem i povrćem) kako bi pre odabrali istu umesto manje zdravijih namirnica.

Kajli Džener

foto: Printscreen

Tokom obilaska kancelarije Kylie Cosmetics, Kajli je uverila posetioce da nikada neće ostati žedni zahvaljujući ovom potpuno napunjenom, veoma sređenom frižideru punom pića (a ako to nije dovoljno, ona ima i automat za šampanjac niz hodnik).

Kloi Kardašijan

foto: Printscreen

Kloi Kardašijan je ozbiljno shvatila organizaciju svog frižidera - čak je snimila video objašnjavajući svoj sistem organizacije.

„Postoji efikasna metoda kada je u pitanju postavka hrane i pića u frižider,“ otkrila je zvezda serije "Keeping Up With the Kardashians" dok je pokazivala svoj pedantno uređen frižider. Njen metod: gornja polica je za pića (poput bademovog mleka, konzervi sa sokovima i flaša vode), vrata su za začine („jer to su stvari koje obično ne propadaju tako lako.“), a donje police su za kvarljive stvari poput mesa. „Sokovi od mesa počinju da cure po ostaloj hrani; to je stvarno nehigijenski i odvratno,“ kaže ona.

Dokazujući da njene sklonosti prema organizaciji nemaju granica, čak ima i poseban „držac za slaninu“, plastični kontejner savršeno oblikovan za čuvanje sveže ćureće slanine, koji ide u fioku za meso.

Opra Vinfri

foto: Printscreen

Ne bi trebalo da čudi ovakva medijska zveda, koja je nedavno lansirala svoju liniju zdravih, gotovih jela, drži frižider pun sveže, čiste hrane. Akcionarka Weight Watchers-a je postavila fotografiju na Instagramu svog frižidera sa kontejnerima sa seckanim, pripremljenim povrćem kao što su celer, beli luk, luk i paprike. „Ovo me tako raduje. Moja želja za sve koji moraju da pripremaju večeru: da imaju sve sastojke iseckane i spremne,“ napisala je.

Nakon što ste dobili uvid u to šta poznate ličnosti drže u svojim frižiderima, možda razmišljate o nabavci novog frižidera za svoj dom. Ukoliko vam je potreban frizider, sajt Iskustva&Preporuke pruža recenzije različitih modela frižidera, kao i informacije o cenama različitih prodavaca. Na ovom portalu možete pronaći sve što vam je potrebno da biste napravili informisanu odluku prilikom kupovine novog frižidera. Pogledajte šta korisnici kažu o različitim modelima, uporedite cene različitih prodavaca i pronađite frižider koji odgovara vašim potrebama i budžetu.

Kurir rs/ Espreso / Sasomange / Danilo Popović