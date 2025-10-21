Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku u Evropskoj uniji iznosio je u 2023. godini 38.100 u standardima kupovne moći (PPS), što je rast u odnosu na 36.000 PPS iz 2022. godine, objavio je u ponedeljak Evropski zavod za statistiku (Evrostat).
GRAĐANI OVE EVROPSKE METROPOLE IMAJU NAJVEĆU KUPOVNU MOĆ: Objavljena novi podaci Evrostata, na dnu tabele dve bugarske regije
PPS je tehnički termin koji Evrostat koristi za zamišljenu zajedničku valutu kojom se izražavaju agregati nacionalnih računa kada se prilagođavaju za razlike u nivou cena pomoću pariteta kupovne moći.
Najveći nivo BDP-a po stanovniku zabeležen je u irskim regijama - Dablin (139.500 PPS) i Jugozapadni region (137.300 PPS), prema klasifikaciji teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS 3).
Iza njih sledi nemački grad Volfsburg sa 136.500 PPS, sa podacima iz 2022. godine i Pariz sa 126.900 PPS.
S druge strane, najniži BDP po stanovniku imala je francuska prekomorska regija Majot, sa svega 10.500 PPS, a slede je bugarske regije Haskovo (11.000 PPS) i Silistra (11.100 PPS).
