PPS je tehnički termin koji Evrostat koristi za zamišljenu zajedničku valutu kojom se izražavaju agregati nacionalnih računa kada se prilagođavaju za razlike u nivou cena pomoću pariteta kupovne moći.

Najveći nivo BDP-a po stanovniku zabeležen je u irskim regijama - Dablin (139.500 PPS) i Jugozapadni region (137.300 PPS), prema klasifikaciji teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS 3).

Iza njih sledi nemački grad Volfsburg sa 136.500 PPS, sa podacima iz 2022. godine i Pariz sa 126.900 PPS.

S druge strane, najniži BDP po stanovniku imala je francuska prekomorska regija Majot, sa svega 10.500 PPS, a slede je bugarske regije Haskovo (11.000 PPS) i Silistra (11.100 PPS).

Biznis Kurir/B92.net

