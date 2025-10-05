Slušaj vest

Tojota (Toyota) je danas saopštila da za ovu poslovnu godinu, koja se završava marta 2012., očekuje pad profita od 31 odsto, na 280 milijardi jena (3,5 milijardi dolara).

Najveći svetski proizvođač automobila kaže da krajem poslovne godine očekuje snažan oporavak od udara katastofalnog zemljotresa i cunamija.

Prošlog mjeseca Tojota je objavila pad kvartalnog profita od preko 75 odsto zbog nedostaka auto delova koji je pogodio proizvodnju.

Kurir/nezavisne

