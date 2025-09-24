Slušaj vest

Najveći nemački proizvođač naoružanja "Rajnmetal" (Rheinmetall) postigao je dogovor o kupovini proizvođača vojnih brodova sa sedištem u Bremenu, čime je započelo njegovo agresivno širenje podstaknuto naglim porastom evropskih izdataka za odbranu.

Iz proizvođača tenkova sa sedištem u Diseldorfu saopšteno je da će ta kompanija kupiti "NVL" (Naval Vessels Lürssen) od matične grupacije "Lirsen" (Lürssen Group) za sumu koja nije javno saopštena.

Generalni direktor kompanije "Rajnmetal" Armin Paperger, navodi da ovaj sporazum predstavlja važan korak ka konsolidaciji nemačke i evropske odbrambene industrije.

- Stvaramo pomorsku silu u Nemačkoj - izjavio je on.

"Lirsen" je brodarska kompanija u privatnom vlasništvu, čiji vojni ogranak gradi fregate, korvete, protivminske brodove i brodove za logističku podršku, a takođe pruža usluge podrške, održavanja i popravki brodova.

Porodica koja kontroliše kompaniju "Lirsen" je već nekoliko godina nastojala da proda ogranak koji proizvodi vojne brodove kako bi se fokusirala na posao s jahtama, a 2021. godine je podelila kompaniju na dve nezavisne jedinice.

Vojni ogranak, koji poseduje četiri brodogradilišta u severnoj Nemačkoj, prošle godine je ostvario prodaju od oko milijardu evra.

Kompanija je učestvovala u radu na fregati F126, koju je izgradio holandski brodograditelj "Damen Naval". Nemačka je prošle godine povećalaporudžbinu brodova sa četiri na šest.

Nemačka povećala porudžbinu Foto: Profimedia

Međutim, program se suočava s brojnim problemima, među kojima su kašnjenja i rast troškova. Očekuje se da će datum isporuke prve fregate biti pomeren sa 2028. na najranije 2031. godinu.

"Rajnmetal" već proizvodi pomorske sisteme, uključujući sisteme za radarski nadzor i podvodno oružje. Akvizicija graditelja vojnih brodova označava značajno širenje u pomorski sektor za ovog nemačkog proizvođača oružja, koji je jedan od najvećih dobitnika naglog povećanja evropskih izdataka za odbranu.

Cena akcija ove kompanije je znatno porasla od početka 2022. godine, to jest od invazije Rusije na Ukrajinu, i sada je njena vrednost skoro 90 milijardi evra.

Kako je izjavio, cilj je da se kupcima ponude "mornaričke rakete i lanseri, glavno i sekundarno oružje za mornaricu, protivraketna odbrana, senzori i druga elektronika" od istog dobavljača.

"Rajnmetal" je saopštio da namerava da okonča akviziciju do početka 2026. godine, po dobijanju odobrenja od organa za zaštitu konkurencije.