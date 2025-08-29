Slušaj vest

Veliki paket pomoći za građane odnosi se i na kamate za kredite.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Uglješa Džambić, direktor Odeljenja za posrednu kontrolu poslovanja banaka.

- NBS je donela mere i uputila dopis bankama u kojim je izrazila očekivanje da banke za određene kategorije građana i za određene vrste kredita ponude snižene kamatne stope. To su pre svega zaposleni i penzioneri sa mesečnim primanjima do 100 hiljada dinara, a krediti koji su obuhvaćeni su potrošački i gotovinski krediti do milion dinara, krediti za refinansiranje bez ograničenja iznosa kao i stambeni krediti za kupovinu prve nepokretnosti - kaže Džambić.

Džambić kaže da je kamatna stopa za kredite za refinansiranje i kredite manje od milion dinara treba da bude za 3% niža, odnosno na donjoj granici od 7,5%, a onda je dodao:

- Očekivanje NBS je da banke smanje kamatne stope i na gotovinske kredite do milion dinara sa uključenim životnim osiguranjem, kao i kod kredita za refinansiranje sa uključenim životnim osiguranjem, do donje granice od 10,5%, a kod kredita za nepokretnosti smanjenje kamatne stope od 0,5% u odnosu na kamatnu stopu iz jula 2025. godine - kaže Džambić.

On kaže da su banke u obavezi da najkasnije do 15. septembra objave ponudu ovih kredite, nakon čega će građani moći da apliciraju za kredite u bankama:

- Građani ne moraju da žure jer će banke biti u obavezi da ove kamatne stope nude narednih godinu dana, pa građani imaju dovoljno vremena da kredit uzmu u onom trenutku kada je za njih najpovoljniji - kaže Džambić.

