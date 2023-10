"PLAN OTPLATE NBS OMOGUĆAVA UMANJENJE KAMATNE STOPE DO OVOG IZNOSA" Džambić: Ova mera imaće pozitivan uticaj na EKONOMIJU

Prema odluci Narodne banke, od početka oktobra, počeo je obračun niže rate za klijente koji su podigli stambene kredite do 30. jula 2022. godine. Klijentima je već dostavljen novi, umanjeni plan otplate. Kako izgleda taj plan, rekao je između ostalog Uglješa Dzambić, direktor Odeljenja za posrednu kontrolu poslovanja banaka Narodne banke Srbije koji je sa nama ovoga jutra putem video-poziva Ovaj novi plan otplate važiće narednih 15 meseci. Kako on zapravo izgleda i da li je bar malo olakšao život građanima koji imaju stambene kredite?

04:02 Uglješa Dzambić, direktor Odeljenja za posrednu kontrolu poslovanja banaka NBS

Nakon nedavnih najava, Narodna banka Srbije je predstavila novi plan otplate koji bi trebao da olakša teret stambenih kredita za građane širom zemlje. Ovaj plan je najavljen da će važiti narednih 15 meseci, a detalji o njegovoj primeni su nedavno objavljeni.

Prema rečima Džambića, ovaj novi plan ima za cilj pružanje finansijskog olakšanja građanima koji imaju stambene kredite.

Upitan o stepenu olakšanja, Džambić je rekao:

- To zavisi pre svega od nekoliko faktora. To je kada je kredit uzet, po kojoj kamatnoj stopi je uzet, ugovoreni rok otplate kredita i preostali rok otplate kredita.

Ovaj plan otplate, kako je objašnjeno, omogućava umanjenje kamatnih stopa za korisnike prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom do iznosa od 200.000 EUR.

Džambić ističe da je "cilj da se kamatna stopa za ove korisnike ne sme kretati iznad 4.08% do kraja 2024. godine".

Slična pravila važe i za one koji su uzeli kredit nakon 30. jula 2022. godine, s tim što će se i njima pružiti olakšanje, ali u skladu sa uslovima definisanim u prvobitnom ugovoru.

Otkrivajući praktične implikacije ovog plana, Džambić je istakao kako je većina korisnika već primila nove planove otplate sa umanjenim ratama, dok će ostali dobiti iste pet dana pre nego što dospu oktobarske rate, najkasnije do 26. oktobra. On je takođe naglasio da će ova mera imati širi pozitivan uticaj na ekonomiju, navodeći:

- Ova mera ne samo da će olakšati život građanima, već će preventivno delovati i rešavati probleme koji mogu nastati sa stambenim kreditima.

Džambić je dalje pojasnio da će klijenti koji žele da prevremeno otplate svoje stambene kredite moći to učiniti bez ikakvih dodatnih troškova. Takođe je naglasio da će "uslovi za nove kredite ostati stabilni u skladu sa odlukom, ne dopuštajući da kamatna stopa za stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom pređe 5,03%, dok kamatna stopa za kredite sa varijabilnom kamatnom stopom neće biti veća od referentne kamatne stope plus 1,1% do kraja 2024. godine".

