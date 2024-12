- Ruda će se vaditi sa dubine od 350 do 650, čak do 700 metara. Sloj vode za piće je na 30 do 50 metara dubine. Znači, vi imate nepropusni sloj od 350 do 600 metara debljine. Apsolutno ne možete sa 600 metara da dođete na 30 ili 50 metara i ugrozite rezerve vode za piće. Nikakav uticaj se ne može preneti na površinu, slojevi su toliko veliki - izričit je prof. Simonović.