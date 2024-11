- Ekologija ne treba da bude ugrožena i neće biti ugrožena po dokumentima koje sam ja imao priliku da vidim. U onome što postoji danas, dato je da se šteta ne desi, čak i ako bi došlo do neke havarije ili nekog akcidenta, razmere štete bile bi potpuno lokalne i ne utiču na širu zajedinu, odnosno, životnu sredinu - precizira on dodajući da po pitanju ekonomske koristi treba sačekati izvestan vremenski period jer to jeste proces u rudarskoj industriji.