Godinu dana posle velikih obećanja na samitu COP 28 u Dubaiju, polako se priprema rekapitulacija učinjenog u Bakuu na samitu COP 29. Učesnici ovogodišnjeg UN samita o klimi razgovaraće o ažuriranoj strategiji za smanjenje emisija u svakoj zemlji, a to je poznatije pod skraćenicom NDC koja se odnosi na nacionalno utvrđeni doprinos poduhvatu.

Sa čela Programa UN za životnu sredinu, Inger Andersen, izvršna direktorka, pozvala je sve da iskoriste samit u Bakuu kako bi pojačali akciju u svojim doprinosima jer je „svaki delić stepena" smanjene emisije važan. U konačnici to će doprineti da države usklade svoje akcije sa ciljevima Pariskog klimatskog sporazuma.

Brojni svetski stručnjaci u ovome prepoznaju mesto Srbije kao važnog igrala u evropskoj, pa i svetskoj, zelenoj tranziciji. Kao potencijalni proizvođač litijuma, zemlja je u poziciji da ponudi rešenje koje će doprineti rešavanju i smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva.

- Znamo da je cilj Pariskog sporazuma ograničenje porasta temperature na 1,5°C. Sada smo već stigli do tih graničnih vrednosti i pomeramo ih ka dva stepena. Zato je ključno udaljavanje od fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije, prelazak na zelenu energiju vetra, sunca... Litijum je neizostavan element u tim baterijama koje će nam biti neophodne za ograničavanje i suočavanje sa klimatskim promenama - rekao je jedan od eksperata, prof. dr Majkl Tost sa austrijskog Univerziteta Montan u Leobanu.

Prema njegovim rečima Srbija poseduje nalazište litijuma svetske klase, a to joj otvara jedinstvenu priliku da doprinese ovoj tranziciji kroz planirani projekat „Jadar". Dolina Jadra može postati strateško mesto u lancu snabdevanja litijumom, nudeći resurse koji su ključni za proizvodnju baterija.