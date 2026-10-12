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Od kreativnih ideja do prvih poslovnih uspeha, manifestacija „Biz klinci“ pokazala je kako mašta, inovativnost i timski duh mogu da se pretoče u konkretne proizvode. Učenici od petog do osmog razreda imali su priliku da zakorače u svet preduzetništva, a novi deo Sava Promenade, od Galerije ka Beogradskom sajmu, danas je bio mesto susreta mladih kreativaca i njihovih originalnih ideja.

Nakon dana ispunjenog kreativnošću, timskim radom i preduzetničkim izazovima, proglašeni su pobednici manifestacije. Tri najbolje plasirana tima su „Abfallfrei“, koji je osmislio i proizveo esencije napravljene od ostataka voća i povrća, pogodne za različite industrije, tim „Školko“, autor aplikacija za lakše učenje i tim „BioHem oaza“, koji je napravio i predstavio različite ekološke prozivode. Najbolji timovi nagrađeni su vaučerima u vrednosti od po 100.000 dinara, dok je svaki tim koji je učestvovao dobio vaučer u vrednosti od 10.000 dinara za kupovinu u Galeriji.

Biz klinci Foto: Ana Jovanović

Na manifestaciji se takmičilo ukupno 35 timova koji su imali priliku da prođu kroz različite aspekte poslovanja – od ideje i izrade proizvoda, preko podele zadataka unutar ekipe, određivanja cene i uređenja štanda, do razgovora sa posetiocima i prodaje. Posetioci su tako mogli da upoznaju mlade timove, ali i da iz prve ruke čuju kako su od početne zamisli stigli do gotovog proizvoda i prvih kupaca.

Tokom dana, na Sava Promenadi vladala je živahna i vesela atmosfera, a štandovi su bili ispunjeni raznovrsnim proizvodima, kreativnim idejama i entuzijazmom najmlađih učesnika. Mladi preduzetnici razgovarali su sa posetiocima, predstavljali svoje radove i objašnjavali proces koji stoji iza njihovog nastanka, istovremeno nastojeći da zainteresuju kupce i predstave im ono što njihov proizvod čini posebnim. Pregovaranje sa kupcima, dogovori i podrška unutar timova smenjivali su se sa uzbuđenjem koje je pratilo svaku uspešno realizovanu prodaju, dok je kupovina putem tokena učesnicima omogućila da kroz neposredno iskustvo upoznaju različite faze poslovanja i dožive kako izgleda kada njihova ideja pronađe put do kupca.

Biz klinci Foto: Ana Jovanović

„Sajam preduzetništva ‘Biz klinci’ podsetio nas je na nešto veoma važno, a to je da dobre ideje ne poznaju godine. Beograd na vodi je organizovao ovu manifestaciju sa željom da deci na zanimljiv način približi svet preduzetništva. Tokom manifestacije smo videli mnogo maštovitih proizvoda koji su nas, odrasle, podsetili da svet može da se posmatra i iz sasvim drugačijeg ugla“, izjavila je Zorana Burlić, direktorka kompanije Belgrade Waterfront.

Posetioci su imali priliku da vide brojne kreativne proizvode – od ručno rađenog nakita i dekorativnih predmeta, preko radova od tekstila, papira, gline i drveta, do edukativnih igara i drugih inovativnih rešenja. Program su upotpunili zabavni sadržaji i pozorišne predstave, pa je novootvoreni deo Sava Promenade od Gazele ka Beogradskom sajmu tokom dana oživeo uz druženje, kreativnost i nova iskustva za najmlađe.

Biz klinci Foto: Ana Jovanović

Manifestacija Biz klinci pokazala je da se preduzetnički duh može razvijati kroz igru i praktičan rad, pružajući osnovcima priliku da svoje ideje pretvore u konkretne proizvode. Beograd na vodi je ove subote bio mesto okupljanja dece i porodica, a učesnici su sa sobom poneli nova znanja, samopouzdanje i dragocene uspomene sa svojih prvih preduzetničkih koraka.