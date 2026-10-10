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Jedna je od najkorišćenijih aplikacija u Srbiji je „EPS Uvid u račun“ i koristi je 1,26 miliona kupaca električne energije, rekla je Milena Radivojević, direktorka snabdevanja električnom energijom u „Elektroprivredi Srbije“.

Ona je podsetila da EPS poslednje dve godine intenzivno radi na digitalizaciji svih procesa, posebno onih procesa i usluga koji se tiču odnosa sa kupcima električne energije.

- Prvu digitalnu uslugu, aplikaciju i portal „EPS Uvid u račun“ koristi zaista veliki broj kupaca i drago nam je što su prepoznali benefite koje pruža aplikacija u kojoj ne samo da mogu da vide račun, već mogu i da ga plate ali i da na jednom mestu imaju pristup svim računima u prethodne tri godine i da istovremeno prate potrošnju - rekla je Radivojević.

Osim što putem aplikacije dobijaju i sve važne informacije, kupci se jednim klikom mogu opredeliti za elektronsku dostavu računa. Zahtev za elektronski račun može se preuzeti i na sajtu EPS-a, kao i u poslovnicama.

- Elektronski račun već koristi 560.000 domaćinstava u Srbiji što savetujemo i našim ostalim kupcima. E-račun doprinosi zaštiti životne sredine, ali i omogućava kupcima da dobiju račun mnogo brže, najmanje 10 dana pre nego što bi dobili papirni. Osim toga, svi korisnici elektronskog računa ostvaruju popust od sedam odsto na račun ukoliko ga plate do 20. u mesecu - rekla je Radivojević na konferenciji Energije Balkana održanoj u Privrednoj komori Beograda.

Biznis Kurir

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