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Javni pozivi raspisani su za programe finansijske podrške proizvodnji nameštaja i preradi drveta, prerađivačkoj delatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda od 100 odsto domaće sirovine, pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva, kao i za opšti program finansijske podrške sektoru mikro i malih preduzeća i preduzetnika.

Konkursi obuhvataju i programe podrške mladim preduzetnicima, razvoju proizvodnog prostora i ženskog preduzetništva, ravnomernom privrednom razvoju Srbije, nabavci opreme i obrtnih sredstava kroz subvencionisane kredite, kao i udruženjima za razvoj preduzetništva.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je paket mera vredan 3,6 milijardi dinara, a podrazumeva 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, 760 miliona dinara kreditnih sredstava Fonda za razvoj i dve milijarde dinara subvencionisanih kredita poslovnih banaka.

Ona je svom Instagram nalogu pozvala firme i građane da iskoriste podršku države i naprave novi korak u razvoju svog poslovanja.

- Sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastavljamo da jačamo privredu i stvaramo nove prilike za rast, razvoj i još snažniju Srbiju - poručila je ona.

Detaljne informacije o svim programima mogu se naći na sajtu Ministarstva privrede.