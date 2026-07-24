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Svi koji planiraju godišnji odmor ovog leta pažljivije nego ikada upoređuju cene. Turisti imaju različite želje kada je reč o putovanjima, ali oni koji planiraju letovanje u inostranstvu sa ograničenim budžetom mogli bi da razmotre portugalski region Algarve.

Najpovoljnije evropske destinacije za letovanje predstavljene su u istraživanju namenjenom putnicima iz Velike Britanije, koje je analizirao Daily Mail. U izveštaju su upoređeni troškovi svakodnevnih turističkih izdataka na 22 popularne destinacije, pri čemu su zabeležene velike razlike u cenama među evropskim letovalištima.

Na prvom mestu našao se Algarve u Portugalu, koji je proglašen najpovoljnijom destinacijom za porodični odmor u 2026. godini.

Korpa sa deset osnovnih turističkih troškova, koja uključuje ručak i večeru za četvoročlanu porodicu, različita pića, kremu za sunčanje i sredstvo protiv komaraca, košta ukupno 139,65 britanskih funti (oko 162 evra). Troškovi su pritom niži za 2,7 odsto u odnosu na prošlogodišnji jul.

Kafa za 1,50 evra, pivo oko tri evra

Turisti u Algarveu mogu da očekuju da će za kafu platiti svega 1,47 evra, za pivo oko 3,04 evra, dok čaša vina košta približno 4,05 evra. Upravo zbog toga Algarve važi za jednu od najboljih destinacija za porodice koje žele da drže troškove pod kontrolom.

Na drugom mestu nalazi se Sani Bič (Sunny Beach) na bugarskoj obali Crnog mora, gde ukupni turistički troškovi iznose oko 165 evra. Iako su cene porasle za 9,3 odsto u odnosu na prošlu godinu, ovo letovalište i dalje nudi najpovoljniju porodičnu večeru sa pićem, koja košta oko 85 evra.

Treće mesto zauzeo je Lansarote sa ukupnim troškom od oko 171 evro. U popularnom letovalištu Kosta Tegise (Costa Teguise) cene su pale za 2,8 odsto, pa je Lansarote najbolje rangirana među čak osam španskih destinacija koje su obuhvaćene istraživanjem. Osim plaža, ostrvo privlači posetioce vulkanskim pejzažima i brojnim mogućnostima za aktivan odmor.

Španija ima nekoliko povoljnih destinacija

Na četvrtom mestu našla se Menorka, gde deset osnovnih turističkih proizvoda i usluga košta oko 175 evra. Prosečan ručak od dva jela za dve osobe iznosi oko 32,5 evra, kafa košta 2,53 evra, pivo 3,55 evra, a čaša vina oko 4,56 evra.

Peto mesto zauzela je Kosta Brava, jedna od omiljenih destinacija britanskih turista. U letovalištima poput Ljoret de Mara (Lloret de Mar) i Platja d'Aroa pivo u proseku košta 2,59 evra, dok porodični obrok od tri jela sa vinom i bezalkoholnim pićima iznosi oko 101 evro.