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Sedam međunarodnih nagrada i priznanja koje je učenička kompanija Moneta Works iz Tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“ iz Novog Sada osvojila na najvećem evropskom festivalu preduzetništva mladih Gen-E 2026 u Rigi predstavljaju mnogo više od uspeha jednog tima ili jedne škole. To je potvrda da Srbija ima generacije mladih ljudi koje znanjem, kreativnošću i preduzetničkim duhom mogu ravnopravno da stanu uz najbolje mlade talente Evrope.

Za UniCredit Fondaciju i UniCredit Banku ovaj uspeh predstavlja i potvrdu da ulaganje u obrazovanje, razvoj talenata i preduzetničke veštine mladih nije samo društveno odgovorno ulaganje, već strateška investicija u budućnost privrede i društva. Do sada banka i fondacija su uložile više od milion evra za podršku obrazovanju kroz različite projekte u Srbiji.

U svetu u kojem se promene dešavaju brže nego ikada ranije, ulaganje u znanje postaje ključni faktor konkurentnosti. Društva koja kontinuirano ulažu u obrazovanje i razvoj veština stvaraju odlučujuću prednost i grade održive modele razvoja. Ulaganje u obrazovanje i ljudski kapital je jedan od najvažnijih strateških prioriteta. Upravo zato UniCredit Banka veruje da banke danas imaju mnogo širu ulogu od finansijske. Posebno je važno da niko ne bude isključen iz prilika za obrazovanje, razvoj i napredak, bez obzira na to iz kog dela zemlje dolazi ili kakve su njegove početne okolnosti.

UniCredit Fondacija i UniCredit Banka već godinama podržavaju programe koji mladim ljudima omogućavaju da razvijaju svoje ideje, preduzetničke veštine i samopouzdanje kroz konkretna iskustva i povezivanje sa poslovnom zajednicom. Jedan od takvih programa je i program Učenička kompanija organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, koji iz godine u godinu razvija nove generacije mladih ljudi spremnih da svoje ideje pretvore u održive i društveno odgovorne poslovne poduhvate.

Ovogodišnji rezultat kompanije Moneta Works predstavlja najbolju potvrdu vrednosti ovakvih programa.

Foto: JA Latvia

Tim koji čine Anđela Božić, Mijat Radovanović, Maša Koprenović i Natalija Kundačina osvojio je čak sedam evropskih nagrada i priznanja na festivalu Gen-E 2026 održanom u Rigi u konkurenciji najboljih učeničkih kompanija iz 38 evropskih zemalja.

Posebno mesto među priznanjima zauzima nagrada „Re-Power Your Future“, koju dodeljuje UniCredit Fondacija, a koja prepoznaje projekte sa najvećim društvenim uticajem i potencijalom da pokrenu pozitivne promene u zajednici. Njihova edukativna društvena igra Budget Boss, namenjena razvoju finansijske pismenosti kroz zajedničku igru roditelja i dece, pokazala je da mladi ljudi ne razmišljaju samo inovativno, već i odgovorno, prepoznajući potrebe društva i nudeći konkretna rešenja za izazove sa kojima se društvo suočava.

Pored toga, tim iz Srbije osvojio je priznanja za najbolju scensku prezentaciju i najbolji kratki pitch, dok je Natalija Kundačina dobila i prestižnu individualnu nagradu Alumni Leadership Award, kao jedna od svega šest nagrađenih učenika među gotovo dve stotine učesnika iz cele Evrope.

Pored uspeha kompanije Moneta Works, Srbija je na ovogodišnjem Gen-E festivalu ostvarila još jedno veliko priznanje – Srednja škola Žitorađa proglašena je jednom od najpreduzimljivijih škola Evrope, potvrđujući da preduzetničko obrazovanje u našoj zemlji dobija sve snažnije temelje i rezultate.

Za UniCredit Banku ovakvi rezultati predstavljaju razlog za ponos, ali i dodatnu motivaciju da nastavi da podržava obrazovne programe, mentorstva i inicijative koje mladima omogućavaju da razvijaju svoje potencijale.

Tim povodom, Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Bank Srbija, izjavio je: „Uspeh mladih iz Srbije na evropskoj sceni pokazuje da talenat, znanje i preduzetnički duh ne poznaju granice kada dobiju pravu priliku i podršku. U vremenu brzih tehnoloških promena i razvoja veštačke inteligencije, upravo će sposobnost ljudi da uče, stvaraju i prilagođavaju se biti najvažniji faktor konkurentnosti svake ekonomije. Zato u UniCredit Banci verujemo da ulaganje u obrazovanje, razvoj veština i podršku mladim talentima nije samo društvena odgovornost već jedna od najvažnijih investicija u budućnost naše privrede i društva. Posebno nas raduje što smo kroz UniCredit Fondaciju imali priliku da podržimo inicijative koje mladim ljudima omogućavaju da svoje ideje razvijaju, testiraju i predstave na međunarodnoj sceni.Verujemo da društva koja ulažu u znanje i ljude stvaraju temelje za održivi razvoj i dugoročnu konkurentnost. Zato ćemo nastaviti da podržavamo programe koji mladima otvaraju nove prilike i osnažuju ih da postanu lideri budućnosti.“

Silvia Cappellini, direktorka UniCredit Fondacije, izjavila je: „U UniCredit Fondaciji verujemo da obrazovanje predstavlja najvažniji pokretač društvenog napretka i da svaki mladi čovek zaslužuje priliku da razvije svoj potencijal, bez obzira na okolnosti iz kojih dolazi. Upravo zato podržavamo inicijative koje mladima omogućavaju da stiču praktična znanja, razvijaju preduzetnički način razmišljanja i grade veštine koje će oblikovati njihovu budućnost. Posebno nas raduje što je nagrada Re-Power Your Future ove godine otišla timu iz Srbije. Moneta Works je pokazao da inovacije imaju najveću vrednost kada odgovaraju na stvarne potrebe društva i doprinose pozitivnim promenama u zajednici. Njihov uspeh potvrđuje da ulaganje u obrazovanje i mlade talente donosi rezultate koji prevazilaze nacionalne granice i inspirišu celu Evropu.“

U tom procesu posebnu ulogu imaju nastavnici i mentori. Oni ne prenose samo informacije i znanja, već oblikuju način na koji mladi ljudi razmišljaju, rešavaju probleme i razumeju svet oko sebe. Nastavnici su često prvi koji kod učenika prepoznaju talenat, podstiču ih da budu hrabri i daju im samopouzdanje da svoje ideje pretvore u stvarnost. Uverenje banke je da društvo mora dodatno da osnažuje i podržava upravo one koji stvaraju nove generacije inovatora, preduzetnika i lidera.

Kroz partnerstva, programe mentorstva i razmenu iskustava, UniCredit Banka želi da nastavi da doprinosi razvoju veština i znanja kod mladih ljudi i njihovom boljem povezivanju sa poslovnom zajednicom.

UniCredit Fondacija i UniCredit Banka posebno su zahvalne svim partnerima koji zajedno doprinose razvoju preduzetničkog obrazovanja i osnaživanju mladih generacija – organizaciji Dostignuća mladih u Srbiji, Nordeus fondaciji, NCR Voyix fondaciji, Ministarstvu prosvete Republike Srbije, inicijativi BOOST Balkans koju sprovodi ALDA uz podršku AFD-a, kao i brojnim mentorima, nastavnicima, kompanijama i predstavnicima poslovne zajednice koji svoje znanje, iskustvo i vreme ulažu u razvoj mladih ljudi i njihovih potencijala.

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O UniCreditu

UniCredit je panevropska komercijalna banka sa jedinstvenom ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi. Naša svrha je da osnažimo zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući potencijal naših klijenata i naših ljudi širom Evrope.

Opslužujemo više od 15 miliona klijenata širom sveta. Oni su srce svega što radimo na svim našim tržištima. UniCredit je organizovan kroz četiri ključna regiona i dva centra za razvoj proizvoda, korporativnih i individualnih rešenja. Ovo nam omogućava da budemo bliski našim klijentima i da iskoristimo iskustvo cele Grupe za razvoj i ponudu najboljih proizvoda na svim našim tržištima. Digitalizacija i naša posvećenost principima ESG-a su ključni pokretači naših usluga. Oni nam pomažu da pružimo izvrsnost našim zainteresovanim stranama i kreiramo održivu budućnost za naše klijente, naše zajednice i naše ljude.

O UniCredit Fondaciji

UniCredit Fondacija je korporativna fondacija UniCredit Grupe čija je svrha da otključa potencijal sledeće generacije u Evropi. Njena misija je da osnaži mlade ljude širom Evrope stvaranjem jednakih mogućnosti u obrazovanju i da ih podrži u pronalaženju svog puta u životu i profesionalnom svetu. Inicijative Fondacije imaju za cilj borbu protiv napuštanja škole, poboljšanje zapošljivosti, podsticanje univerzitetskih dostignuća i promociju studiranja i istraživanja. Fondacija je posvećena podržavanju zajednica u svim zemljama u kojima UniCredit Grupa posluje.