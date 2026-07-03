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Republički geodetski zavod poručio je da pozdravlja i da se raduje inicijativi Milana Stamatovića da se pred građanima otvori javna i argumentovana rasparava o nepokretnostima na opštini Čajetina. Dalje saopštenje prenosimo u celosti:

- Ukoliko gospodin Stamatović smatra da je potrebno govoriti o radu Republičkog geodetskog zavoda, RGZ takvu raspravu prihvata. To je prilika da se, na osnovu dokumenata, zakona i činjenica, građanima objasni kako je tokom 25 godina lokalne vlasti koju predvodi Milan Stamatović nastao jedan od najvećih problema bespravne gradnje i urbanističkog haosa u Srbiji, ko je donosio planske akte, omogućavao gradnju i odlučivao o raspolaganju državnim zemljištem.

Činjenice su nedvosmislene. Na teritoriji opštine Čajetina sa oko 14.000 stanovnika evidentirano je više od 20.000 neupisanih objekata, dok je samo u naselju Čajetina sa oko 3.700 stanovnika evidentirano preko 5.000 neupisanih objekata, gotovo koliko i upisanih. Posebno zabrinjava činjenica da je u samom sedištu opštine broj neupisanih objekata gotovo dostigao broj upisanih. Građani zaslužuju da posle 25 godina iste lokalne vlasti čuju argumentovane odgovore kako je do takvog stanja došlo, kako su donošene odluke o raspolaganju državnim zemljištem i ko je za njih bio nadležan.

RGZ nema šta da krije. Podaci iz nadležnosti katastra su javni, dostupni i proverljivi. Zato pozivamo gospodina Stamatovića da pokaže istu takvu spremnost i pred građanima otvori dokumentaciju o izgradnji bespravnih objekata, postupanju opštinske inspekcije, raspolaganju državnim zemljištem i odlukama lokalne vlasti koje su oblikovale današnji izgled Zlatibora.

Važno je podsetiti da katastar ne donosi urbanističke planove, ne izdaje građevinske dozvole, ne vrši inspekcijski nadzor i ne upravlja građevinskim zemljištem. Te poslove, u skladu sa zakonom, obavlja lokalna samouprava. Katastar isključivo vodi evidenciju o pravima na nepokretnostima na osnovu isprava koje dostavljaju nadležni organi i stranke.

Odgovornost uvek prati nadležnost. Kako i zašto registar nepokretnosti postaje centralna mora gospodina Stamatovića? Upravo javna rasprava će biti prilika da objasnimo čemu služi ovaj njegov politički performans i šta treba da zamagli.

Republički geodetski zavod ostaje otvoren za činjenice, dokumenta i javnu raspravu. Jedino činjenice, dokumenta i zakon mogu dati odgovor na pitanje kako je posle 25 godina vlasti nastalo stanje koje danas vidimo u prostoru Čajetine i Zlatibora. Upravo zato RGZ prihvata svaku javnu raspravu zasnovanu na dokazima, jer je u interesu građana da se jasno utvrdi institucionalna odgovornost svakog organa u skladu sa zakonom.