Slušaj vest

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru, Komisija ima pet članova. Jedan od tih pet članova mora biti predstavnik građana sa područja katastarske opštine za koju se sprovodi postupak izlaganja. Zakon nigde ne propisuje da to lice ne može biti predsednik opštine, odbornik, nosilac javne funkcije ili politički aktivna ličnost. Da je zakonodavac želeo da uvede takvu zabranu, to bi jasno i nedvosmisleno propisao.

Zato je potpuno neosnovan stav Republičkog geodetskog zavoda da Milan Stamatović ne može biti predstavnik građana samo zato što je predsednik Opštine Čajetina. Predsednik opštine ne prestaje da bude građanin, niti mu se obavljanjem javne funkcije oduzima pravo da predstavlja svoju lokalnu zajednicu u slučajevima kada zakon to dozvoljava.

Uloga predstavnika i pitanje sukoba interesa

Posebno je važno naglasiti da predstavnik građana nije jedini član Komisije, niti samostalno donosi bilo kakve odluke. On je samo jedan od pet članova, a njegova uloga je da obezbedi da se interesi građana čuju tokom postupka, da prati zakonitost rada Komisije i da doprinese većoj transparentnosti. Zbog toga je potpuno neosnovano predstavljati njegovo prisustvo kao opasnost za zakonitost postupka.

Republički geodetski zavod nije naveo nijedan konkretan razlog zbog kojeg bi Milan Stamatović bio pristrasan u bilo kom pojedinačnom predmetu. Nije ukazano na postojanje sukoba interesa, lične koristi ili bilo koje druge okolnosti koja bi opravdala njegovo isključenje. Umesto konkretnih činjenica, RGZ polazi od pretpostavke da je svaki nosilac javne funkcije samim tim nepodoban da bude predstavnik građana, iako takva zabrana u zakonu ne postoji.

Pozadina spora: Pitanje zemljišta na Zlatiboru

Ovo pitanje ne može se posmatrati odvojeno od onoga što se godinama dešava na Zlatiboru.

U prethodnom periodu upravo je Milan Stamatović u više navrata javno ukazivao da se značajne površine zemljišta koje, prema stavu Opštine Čajetina, predstavljaju državnu imovinu, upisuju u korist PK „Zlatibor“. Opština je više puta zahtevala da se takvi upisi preispitaju, ukazujući da se radi o zemljištu koje po zakonu treba da pripada Republici Srbiji, odnosno svim njenim građanima.

Zbog toga je prirodno i opravdano da upravo Milan Stamatović bude predložen za predstavnika građana u Komisiji koja će učestvovati u postupku izlaganja. On je godinama ukazivao na sporne upise i dosledno zastupao stav da se ni jedan kvadratni metar državne zemlje ne sme nezakonito preneti u svojinu privatnih lica. Upravo je zbog takvog višegodišnjeg angažovanja i zbog poverenja koje uživa među građanima Čajetine predložen za predstavnika građana.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da Milan Stamatović već godinama na lokalnim izborima dobija ubedljivu podršku građana Čajetine. Upravo su građani svojim glasovima pokazali kome veruju da štiti interese lokalne zajednice. Zato Opština smatra da je on jedan od najpozvanijih građana da učestvuje u radu Komisije u postupku koji se neposredno tiče imovine građana i Republike Srbije.

Optužbe na račun RGZ-a i pokretanje inicijative za smenu

Umesto da omogući da Komisija radi u skladu sa zakonom i da se sporni upisi temeljno ispitaju, Republički geodetski zavod pokušava da bez zakonskog osnova eliminiše jedinog predstavnika građana iz Komisije. Takvim postupanjem stvara se opravdan utisak da se nastoji ograničiti javna kontrola postupka u kojem treba da se proveri zakonitost ranijih upisa.

Opština Čajetina smatra da je obaveza Republičkog geodetskog zavoda da nepristrasno primenjuje zakon, a ne da proizvoljnim tumačenjima uvodi ograničenja koja zakon ne poznaje. Poverenje građana u katastar može se vratiti samo potpuno transparentnim postupanjem, a ne isključivanjem predstavnika građana iz postupka.

Zbog svega navedenog, Opština Čajetina ocenjuje da je postupanje Republičkog geodetskog zavoda ozbiljno narušilo poverenje građana u ovu instituciju. Umesto da omogući zakonito, nepristrasno i transparentno sprovođenje postupka, RGZ svojim javnim nastupima i odlukama stvara utisak da brani ranije sporne postupke, a ne zakonitost.

Iz tih razloga, Opština Čajetina pokrenuće inicijativu za hitno utvrđivanje odgovornosti rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda, uključujući i inicijativu za razrešenje direktora, jer smatramo da građani Srbije imaju pravo na instituciju koja će štititi zakon, javnu imovinu i jednako postupati prema svim građanima, a ne proizvoljno uskraćivati prava koja zakon izričito garantuje.