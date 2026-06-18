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Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,8 odsto i iznosi 101,8567. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, dok je od početka godine slabiji za 1,9 odsto.

Biznis Kurir

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