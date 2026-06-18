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Radovi na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici u centru Beograda, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u centralnoj gradskoj zoni, ulaze u završnu građevinsku fazu. Početak prijema automobila zavisi od termina dobijanja upotrebne dozvole, ali doterivanje prostora iznad objekta planirano je za kraj godine.

Po važećem planu realizacije, završetak svih radova na glavnoj konstrukciji očekuje se do kraja jula ove godine, a prema rečima Radoslava Marjanovića, predsednika opštine Stari grad, planirano je da kompletan podzemni deo garaže bude završen do 31. oktobra.

Do tog datuma će prema njegovim rečima biti spreman i tehnički pregled garaže.

- Kraj radova na konstrukciji označava završetak najzahtevnijeg dela projekta, čime se stvaraju uslovi za prelazak na narednu fazu, koja podrazumeva opremanje objekta svim neophodnim tehničkim sistemima - kaže Marjanović.

Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad Foto: Kurir Televizija

- Trenutno je preostalo izvođenje konstrukcije u zoni izlazne rampe za vozila. Reč je o poslednjem većem segmentu građevinskih radova, nakon čijeg završetka će kompletna armirano-betonska građa objekta biti u potpunosti okončana - dodaje.

Potom na red dolazi ugradnja mašinskih i elektroinstalacionih sistema, njihovo testiranje i priprema za tehnički prijem.

Ova faza obuhvata instalaciju ventilacionih sistema, protivpožarne zaštite, osvetljenja, signalizacije, sistema kontrole pristupa, video-nadzora, kao i ostale tehničke opreme koja će omogućiti bezbedan i efikasan rad objekta.

Mesta za 284 vozila

Garaža u Vlajkovićevoj imaće 284 parking-mesta u samom centru grada. Osim toga, plato ovog prostora površine od 10.000 kvadratnih metara, biće iskorišćen za izgradnju modernog parka i jedinstvenog arheološkog izložbenog prostora.

Ipak, završetak građevinskih i instalacionih radova neće automatski značiti i početak rada garaže. Nakon tehničkog prijema biće neophodno sprovesti sve zakonom propisane procedure, uključujući protivpožarni pregled, proveru ispunjenosti bezbednosnih standarda i pribavljanje upotrebne dozvole.

- Tek nakon dobijanja svih potrebnih saglasnosti i odobrenja biće stvoreni uslovi da objekat primi prve korisnike - kaže predsednik GO Stari grad.

1/12 Vidi galeriju Podzemna garaža u Vlajkovićevoj ulici - Kako teku radovi i kako će izgledati kada bude završena Foto: Beograd.rs

Zbog toga će konačan datum puštanja garaže u rad zavisiti ne samo od završetka radova na terenu, već i od trajanja administrativnih i regulatornih procedura koje slede nakon toga. Nadležni očekuju da će svi koraci biti sprovedeni u predviđenim rokovima kako bi objekat što pre bio stavljen u funkciju.

Paralelno sa radovima u podzemnom delu objekta, planirano je i uređenje površinskog prostora iznad garaže. Ova faza obuhvata parterno uređenje, popločavanje pešačkih površina, postavljanje urbanog mobilijara i ozelenjavanje prostora.

Završetak svih radova na površinskom uređenju planiran je najkasnije do 31. decembra.