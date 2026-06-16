Aleksandra Đurđević reizabrana za predsednicu Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova: Boris Ćorović ponovo izabran za generalnog sekretara
Đurđević, koja je ujedno i generalna direktorka kompanije Delta Motors i potpredsednica Delta Holdinga, ovu funkciju obavljaće i u narednom mandatu, u periodu od 2026. do 2028. godine.
Dosadašnji generalni sekretar Asocijacije, Boris Ćorović, takođe je reizabran na istu funkciju sa mandatom za period od 2026. do 2029. godine.
Na Skupštini su izabrani i članovi Upravnog odbora Asocijacije:
- Danijel Begović – direktor razvoja dilerske mreže, STAR IMPORT d.o.o.
- Jelena Janićijević – direktor, BURNOUT d.o.o.
- Robert Lukić – generalni direktor Toyota Adria i direktor Toyota Srbija d.o.o.
- Vladimir Nikčević – generalni direktor, ADRIATIC AUTO d.o.o.
- Darko Radonjić – brend direktor Changan Balkans, CROSSROAD ASIA d.o.o.
- Mladen Savić – Audi brend direktor, Porsche SCG d.o.o.
Tokom Skupštine konstatovano je da je Asocijacija u prethodnom mandatu ostvarila značajne rezultate. Među najvažnijim aktivnostima izdvojeni su promocija servisnih zanimanja, uspešna organizacija sajmova BG Car Show & Motopassion 2025 i Međunarodnog sajma automobila 2026, pokretanje inicijative sa Privrednom komorom Srbije za izradu Nacionalne strategije tranzicije ka e-mobilnosti, kao i uspostavljanje saradnje sa evropskim udruženjem proizvođača automobila ACEA i kineskom asocijacijom distributera vozila. Istaknuto je i da se Asocijacija tokom ovog perioda profilisala kao jedan od ključnih sagovornika medija i institucija u oblasti automobilskog tržišta Srbije.
Govoreći o prioritetima za naredni mandat, Aleksandra Đurđević naglasila je da će fokus rada Asocijacije biti usmeren na dalje unapređenje promocije servisnih zanimanja i privlačenje mladih kadrova u automobilsku industriju, organizaciju Međunarodnog sajma automobila 2027 i pripreme za BG Car Show 2028 na novoj lokaciji u okviru EXPO kompleksa, rešavanje ključnih administrativnih i regulatornih izazova sa kojima se suočavaju članice Asocijacije, intenziviranje aktivnosti usmerenih na zaštitu tržišta od uvoza dotrajalih polovnih vozila i unapređenje ekoloških standarda, usklađivanje domaće regulative sa evropskim propisima u oblasti automobilske industrije, nastavak rada na izradi Nacionalne strategije tranzicije ka e-mobilnosti u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, kao i dalje jačanje međunarodne saradnje i pozicioniranje SAUVD-a kao regionalne platforme za povezivanje relevantnih aktera automobilske industrije.
Biznis Kurir