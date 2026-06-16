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Đurđević, koja je ujedno i generalna direktorka kompanije Delta Motors i potpredsednica Delta Holdinga, ovu funkciju obavljaće i u narednom mandatu, u periodu od 2026. do 2028. godine.

Dosadašnji generalni sekretar Asocijacije, Boris Ćorović, takođe je reizabran na istu funkciju sa mandatom za period od 2026. do 2029. godine.

Foto: Srpska asocijacija uvoznika auto delova

Na Skupštini su izabrani i članovi Upravnog odbora Asocijacije:

Danijel Begović – direktor razvoja dilerske mreže, STAR IMPORT d.o.o.

Jelena Janićijević – direktor, BURNOUT d.o.o.

Robert Lukić – generalni direktor Toyota Adria i direktor Toyota Srbija d.o.o.

Vladimir Nikčević – generalni direktor, ADRIATIC AUTO d.o.o.

Darko Radonjić – brend direktor Changan Balkans, CROSSROAD ASIA d.o.o.

Mladen Savić – Audi brend direktor, Porsche SCG d.o.o.

Tokom Skupštine konstatovano je da je Asocijacija u prethodnom mandatu ostvarila značajne rezultate. Među najvažnijim aktivnostima izdvojeni su promocija servisnih zanimanja, uspešna organizacija sajmova BG Car Show & Motopassion 2025 i Međunarodnog sajma automobila 2026, pokretanje inicijative sa Privrednom komorom Srbije za izradu Nacionalne strategije tranzicije ka e-mobilnosti, kao i uspostavljanje saradnje sa evropskim udruženjem proizvođača automobila ACEA i kineskom asocijacijom distributera vozila. Istaknuto je i da se Asocijacija tokom ovog perioda profilisala kao jedan od ključnih sagovornika medija i institucija u oblasti automobilskog tržišta Srbije.

Foto: Srpska asocijacija uvoznika auto delova

Govoreći o prioritetima za naredni mandat, Aleksandra Đurđević naglasila je da će fokus rada Asocijacije biti usmeren na dalje unapređenje promocije servisnih zanimanja i privlačenje mladih kadrova u automobilsku industriju, organizaciju Međunarodnog sajma automobila 2027 i pripreme za BG Car Show 2028 na novoj lokaciji u okviru EXPO kompleksa, rešavanje ključnih administrativnih i regulatornih izazova sa kojima se suočavaju članice Asocijacije, intenziviranje aktivnosti usmerenih na zaštitu tržišta od uvoza dotrajalih polovnih vozila i unapređenje ekoloških standarda, usklađivanje domaće regulative sa evropskim propisima u oblasti automobilske industrije, nastavak rada na izradi Nacionalne strategije tranzicije ka e-mobilnosti u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, kao i dalje jačanje međunarodne saradnje i pozicioniranje SAUVD-a kao regionalne platforme za povezivanje relevantnih aktera automobilske industrije.