Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova održala je u Sava Centru godišnju konferenciju u izmenjenom formatu, namenjenu ne samo medijima, već i partnerima iz različitih sektora važnih za auto-industriju – od regulatornih tela i privrede do bezbednosti  saobraćaja i finansijskog sektora. Ovogodišnji susret imao je i poseban značaj jer Asocijacija  obeležava 30 godina postojanja. 

Konferenciju je otvorila predsednica Asocijacije, Aleksandra Đurđević, istakavši da tri decenije  rada predstavljaju potvrdu stabilnosti i kontinuiteta, ali i obavezu da se odgovori na izazove  nove faze transformacije industrije. 

„Elektrifikacija ostaje tema broj jedan – kako strateški, tako i danas na konferenciji. Ponosni  smo što smo, uz sjajnu saradnju i podršku Privredne komore Srbije, na pragu izrade nacionalne  strategije. Verujemo da će ovaj proces doprineti stvaranju jasnijeg i stabilnijeg ekosistema za  razvoj e-mobilnosti – od infrastrukture i podsticaja, do veće dostupnosti i bržeg prihvatanja  električnih vozila na našem tržištu. Elektrifikacija zahteva koordinisan i dugoročan pristup“,  poručila je Đurđević. 

Nakon uvodnog obraćanja, generalni sekretar Asocijacije Boris Ćorović tradicionalno je  predstavio najnovije rezultate tržišta. 

Godina 2025. obeležena je najboljim rezultatima u poslednjih pet godina, uz rast prodaje  novih vozila u Srbiji od 13,8 odsto u odnosu na 2024. Rast je kontinuiran iz godine u godinu, a  posebno su značajan deo prodaje činili hibridni modeli, dok potpuno električna vozila beleže  manji, ali stabilan pomak. 

G84A0036.JPG
Foto: Anđelko Vasiljević

Ipak, struktura tržišta ostaje izazov – u 2025. godini udeo polovnih vozila iznosio je 83 odsto,  dok su nova vozila činila svega 17 procenata tržišta. Posebnu zabrinutost predstavlja podatak  da je registrovano 70 odsto više vozila kategorije euro 3 i euro 4 – najvećih zagađivača – nego  novih automobila, što ukazuje na potrebu dodatne regulacije i usklađivanja sa ciljevima  tranzicije ka elektro-mobilnosti, zaštiti životne sredine i generalno bezbednosti u saobraćaju.  

U segmentu lakih komercijalnih vozila 2025. godina donela je najslabije rezultate u poslednjih  pet godina, uz pad prodaje od 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu. 

Sa druge strane, tržište dvotočkaša i ATV vozila nastavlja snažan uzlazni trend – rast od 31  odsto zabeležen je u segmentu skutera i motocikala, dok je kategorija ATV vozila ostvarila rast  od čak 57 procenata.

Među vodećim brendovima u 2025. godini, u kategoriji putničkih automobila prvo mesto  zauzela je Škoda, drugo Toyota, a treće Renault. Zatim slede: Volkswagen, Hyundai, Dacia,  BMW, Audi, Citroen i Mercedes. Najprodavaniji model je Škoda Octavia sa čak 1815  realizovanih vozila. U segmentu lakih komercijalnih vozila prednjači Fiat, zatim slede:  Volkswagen, Škoda, Opel, Renault, Toyota, Citroen, Ford, Peugeot i Mercedes. Najprodavaniji  model je Fiat Doblo sa 796 realizovanih vozila. Kod skutera lider je Peda, kod motocikala BMW  Motorrad, dok je u ATV kategoriji najprodavaniji brend CF Moto. 

Specijalni gost konferencije bila je Maria Linkova-Nijs, direktorka za planiranje i strategiju u  ACEA, koja je predstavila uvid u evropsko i globalno tržište. 

godišnja konferencija Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Foto: Anđelko Vasiljević

Govoreći o auto-industriji kao jednoj od ključnih pokretačkih grana evropske ekonomije,  istakla je da se sektor nalazi u periodu duboke transformacije, paralelno sa snažnim  geopolitičkim izazovima. Prema podacima koje je iznela, baterijska električna vozila (BEV)  dostigla su 17,4 odsto tržišnog učešća u Evropskoj uniji u 2025. godini. Iako su hibridi i dalje  dominantni uz benzinske modele, potpuno električna vozila beleže rast, ali je tempo tog rasta  i dalje sporiji od očekivanog. 

U okviru programa održan je i razgovor predsednice Asocijacije i predstavnice ACEA pod  nazivom „Elektrifikacija između ambicije i realnosti“, u kojem je bilo reči o fazama razvoja e mobilnosti i lekcijama koje Srbija može da preuzme iz evropskih iskustava. 

Prvi panel, „Srbija na putu električne mobilnosti“, okupio je predstavnike različitih sektora – privrede, certifikacionih tela i institucija bezbednosti saobraćaja. Zaključeno je da se temi  elektrifikacije mora pristupiti holistički, kroz koordinaciju regulatornih, infrastrukturnih i  tržišnih mehanizama. Učesnici su saglasni da Srbija neće zaobići talas elektrifikacije, već da je  ključno pitanje da li će sistem biti spreman za narednu fazu razvoja. S obzirom na to da je  dijalog između relevantnih aktera već započet, ocenjena je da postoji dobar temelj za dalji  napredak. 

Drugi panel, „Moto i ATV – od rekordne prodaje do sistemskih unapređenja“, bio je posvećen  sektoru koji beleži najdinamičniji rast. Učesnici su istakli da je ova kategorija u ekspanziji, ali da zahteva prilagođavanje regulatornog okvira, finansijskih instrumenata i uslova poslovanja.  Naglašeno je da skuteri, motocikli i ATV vozila ne bi trebalo da se tretiraju isključivo u okviru  šire kategorije motornih vozila, već uz uvažavanje specifičnosti ovog segmenta, koji ima  poseban tržišni i razvojni potencijal. 

Godišnja konferencija Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova tako je, u jubilejskoj godini, potvrdila da je pred domaćim tržištem period intenzivne transformacije, ali i da postoji sve snažnija institucionalna i sektorska spremnost da se tim promenama pristupi strateški i koordinisano.