Slušaj vest

Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova održala je u Sava Centru godišnju konferenciju u izmenjenom formatu, namenjenu ne samo medijima, već i partnerima iz različitih sektora važnih za auto-industriju – od regulatornih tela i privrede do bezbednosti saobraćaja i finansijskog sektora. Ovogodišnji susret imao je i poseban značaj jer Asocijacija obeležava 30 godina postojanja.

Konferenciju je otvorila predsednica Asocijacije, Aleksandra Đurđević, istakavši da tri decenije rada predstavljaju potvrdu stabilnosti i kontinuiteta, ali i obavezu da se odgovori na izazove nove faze transformacije industrije. „Elektrifikacija ostaje tema broj jedan – kako strateški, tako i danas na konferenciji. Ponosni smo što smo, uz sjajnu saradnju i podršku Privredne komore Srbije, na pragu izrade nacionalne strategije. Verujemo da će ovaj proces doprineti stvaranju jasnijeg i stabilnijeg ekosistema za razvoj e-mobilnosti – od infrastrukture i podsticaja, do veće dostupnosti i bržeg prihvatanja električnih vozila na našem tržištu. Elektrifikacija zahteva koordinisan i dugoročan pristup“, poručila je Đurđević.

Nakon uvodnog obraćanja, generalni sekretar Asocijacije Boris Ćorović tradicionalno je predstavio najnovije rezultate tržišta. Godina 2025. obeležena je najboljim rezultatima u poslednjih pet godina, uz rast prodaje novih vozila u Srbiji od 13,8 odsto u odnosu na 2024. Rast je kontinuiran iz godine u godinu, a posebno su značajan deo prodaje činili hibridni modeli, dok potpuno električna vozila beleže manji, ali stabilan pomak.

Foto: Anđelko Vasiljević

Ipak, struktura tržišta ostaje izazov – u 2025. godini udeo polovnih vozila iznosio je 83 odsto, dok su nova vozila činila svega 17 procenata tržišta. Posebnu zabrinutost predstavlja podatak da je registrovano 70 odsto više vozila kategorije euro 3 i euro 4 – najvećih zagađivača – nego novih automobila, što ukazuje na potrebu dodatne regulacije i usklađivanja sa ciljevima tranzicije ka elektro-mobilnosti, zaštiti životne sredine i generalno bezbednosti u saobraćaju. U segmentu lakih komercijalnih vozila 2025. godina donela je najslabije rezultate u poslednjih pet godina, uz pad prodaje od 15 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Sa druge strane, tržište dvotočkaša i ATV vozila nastavlja snažan uzlazni trend – rast od 31 odsto zabeležen je u segmentu skutera i motocikala, dok je kategorija ATV vozila ostvarila rast od čak 57 procenata.

Među vodećim brendovima u 2025. godini, u kategoriji putničkih automobila prvo mesto zauzela je Škoda, drugo Toyota, a treće Renault. Zatim slede: Volkswagen, Hyundai, Dacia, BMW, Audi, Citroen i Mercedes. Najprodavaniji model je Škoda Octavia sa čak 1815 realizovanih vozila. U segmentu lakih komercijalnih vozila prednjači Fiat, zatim slede: Volkswagen, Škoda, Opel, Renault, Toyota, Citroen, Ford, Peugeot i Mercedes. Najprodavaniji model je Fiat Doblo sa 796 realizovanih vozila. Kod skutera lider je Peda, kod motocikala BMW Motorrad, dok je u ATV kategoriji najprodavaniji brend CF Moto. Specijalni gost konferencije bila je Maria Linkova-Nijs, direktorka za planiranje i strategiju u ACEA, koja je predstavila uvid u evropsko i globalno tržište.

1/6 Vidi galeriju godišnja konferencija Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Foto: Anđelko Vasiljević

Govoreći o auto-industriji kao jednoj od ključnih pokretačkih grana evropske ekonomije, istakla je da se sektor nalazi u periodu duboke transformacije, paralelno sa snažnim geopolitičkim izazovima. Prema podacima koje je iznela, baterijska električna vozila (BEV) dostigla su 17,4 odsto tržišnog učešća u Evropskoj uniji u 2025. godini. Iako su hibridi i dalje dominantni uz benzinske modele, potpuno električna vozila beleže rast, ali je tempo tog rasta i dalje sporiji od očekivanog. U okviru programa održan je i razgovor predsednice Asocijacije i predstavnice ACEA pod nazivom „Elektrifikacija između ambicije i realnosti“, u kojem je bilo reči o fazama razvoja e mobilnosti i lekcijama koje Srbija može da preuzme iz evropskih iskustava. Prvi panel, „Srbija na putu električne mobilnosti“, okupio je predstavnike različitih sektora – privrede, certifikacionih tela i institucija bezbednosti saobraćaja. Zaključeno je da se temi elektrifikacije mora pristupiti holistički, kroz koordinaciju regulatornih, infrastrukturnih i tržišnih mehanizama. Učesnici su saglasni da Srbija neće zaobići talas elektrifikacije, već da je ključno pitanje da li će sistem biti spreman za narednu fazu razvoja. S obzirom na to da je dijalog između relevantnih aktera već započet, ocenjena je da postoji dobar temelj za dalji napredak.