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Jedan od vodećih proizvođača poljoprivredne mehanizacije u Jugoistočnoj Evropi, kompanija FPM Agromehanika iz Boljevca, započinje veliki poslovni poduhvat na afričkom kontinentu.

U glavnom gradu Zambije, Lusaki, biće otvoren pogon za sklapanje savremenih poljoprivrednih mašina, što predstavlja prvu direktnu investiciju ove kompanije na jugu Afrike, prenosi eKapija.

Zvanične detalje ovog projekta javnosti je otkrilo Ministarstvo odbrane Zambije nakon zvaničnog sastanka državnog sekretara tog ministarstva, Mamba Hamaundua i predsednika kompanije FPM Agromehanika Ljubinka Gobeljića.

Izvoz u 65 zemalja

Osnivač i prvi čovek boljevačke fabrike Ljubinko Gobeljić istakao je tokom sastanka u Lusaki da kompanija trenutno izvozi svoje proizvode u 65 zemalja širom sveta ali da je otvaranje pogona u Zambiji strateški korak za pozicioniranje na novom brzorastućem tržištu.

2Pogon u Lusaki neće služiti samo za sklapanje mehanizacije namenjene domaćim poljoprivrednicima u Zambiji. Naš dugoročni plan je da iz ove fabrike plasiramo i izvozimo visoko kvalitetne poljoprivredne priključke u sve susedne zemlje u regionu“, izjavio je Gobeljić.

Pored plasmana mehanizacije, misija srpskog proizvođača biće usmerena i na edukaciju. Plan je da se kroz rad novog pogona izgrade kapaciteti lokalnih zambijskih farmera, koji će uz modernu opremu moći značajno da povećaju svoje prinose i produktivnost.

Podrška države i modernizacija zambijskog agrara

Državni sekretar ministarstva odbrane Mambo Hamaundu zvanično je pozdravio pokretanje proizvodnje i naglasio da je modernizacija poljoprivrednog sektora jedan od ključnih prioriteta njihove države.

Prema njegovim rečima, dolazak tehnologije iz Boljevca donosi direktnu korist lokalnoj privredi i otvara nova radna mesta. Za potrebe poslovanja na ovom tržištu već je uspostavljen i direktan centar za podršku i distribuciju u Zambiji.

FPM Agromehanika je prepoznatljiva po proizvodnom programu koji obuhvata rotacione sitnilice, kosačice, sakupljače sena, prskalice i pneumatske sejalice.