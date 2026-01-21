Kako da proverite koliko zaista imate radnog staža: Ovo je postupak korak po korak, vrlo je jednostavno
Mnogi građani tek pred odlazak u penziju shvate da nemaju potpun uvid u svoj radni staž, uplaćene doprinose ili visinu prijavljenih zarada. Iako se često misli da se ove informacije mogu proveriti tek kada se podnese zahtev za penziju, istina je da su dostupne u svakom trenutku – uz jedan lični korak koji traje svega nekoliko minuta.
Reč je o PIN kodu za elektronski uvid u matičnu evidenciju Fonda PIO, koji omogućava da proverite kompletan tok svoje radne karijere, bez odlazaka kod bivših poslodavaca i bez čekanja na šalterima.
Kako se dolazi do PIN koda Fonda PIO
Da biste dobili PIN, potrebno je da lično odete u najbližu filijalu Fonda PIO, ponesete važeću ličnu kartu i popunite kratak zahtev na šalteru.
Postupak je besplatan, traje nekoliko minuta, a PIN dobijate odmah, u zapečaćenoj koverti.
Važno je znati da se PIN ne može dobiti elektronskim putem – isključivo lično, zbog zaštite podataka.
Šta možete da proverite nakon prijave
Kada dobijete PIN i prijavite se na zvanični sajt Fonda PIO, unosom JMBG-a, PIN koda i verifikacionog broja, dobijate pristup podacima kao što su:
- ukupne godine i meseci radnog staža
- iznosi prijavljenih plata po godinama
- tačni periodi prijava i odjava kod poslodavaca
- uplaćeni doprinosi za PIO
- bolovanja
- podaci o M4 obrascima
Sve informacije su lične i dostupne isključivo vama.
Šta ako primetite da nešto nije upisano
U praksi se često dešava da u evidenciji nedostaju pojedini meseci ili godine staža, naročito kod starijih radnih odnosa ili kod poslodavaca koji nisu uredno izvršavali obaveze.
U tom slučaju nije potrebno da idete u drugi grad ili opštinu, čak i ako ste radili u različitim mestima.
Svi podaci se objedinuju u centralnoj bazi Fonda PIO, a eventualne ispravke pokreću se u filijali prema vašem trenutnom prebivalištu.
Kao dokaz mogu poslužiti:
- ugovori o radu
- rešenja o zaposlenju
- platni listići
- radna knjižica (za starije periode)
- svedočenja i druga dokumentacija
Nije važan samo staž – već i visina zarade
Jedna od čestih zabluda je da je za penziju presudan samo broj godina staža. U stvarnosti, visina uplaćenih doprinosa ima ogroman uticaj na konačan iznos penzije.
Periodi rada na minimalnoj plati, niskoj osnovici ili paušalnom oporezivanju sa malim doprinosima značajno utiču na prosečnu osnovicu za obračun penzije.
Zato nije svejedno:
- da li ste radili na minimalcu
- da li ste bili paušalac sa niskom osnovicom
- ili ste imali veću prijavljenu zaradu
Pauze u stažu ne nestaju same od sebe
Svaki period kada:
- niste bili prijavljeni
- doprinosi nisu uplaćivani
- ili ste radili „na crno“
ne ulazi u staž, osim ako se naknadno ne reguliše. Fond PIO ne popunjava te periode automatski.
Promena prebivališta ne utiče na penziju
Radni staž je lični podatak vezan za JMBG, a ne za grad ili opštinu.
Promena mesta stanovanja ne briše niti umanjuje staž – svi podaci se vode u jedinstvenoj evidenciji.
Zašto je važno proveriti staž na vreme
Najveći problemi se otkrivaju upravo:
- neposredno pred odlazak u penziju
- kada nema vremena za ispravke
- kada postupci traju mesecima
Zato stručnjaci savetuju da se uvid u staž radi dok još postoji vreme za reakciju, a ne kada je penzija već na pragu.
Deset minuta uloženih danas može značiti razliku od više hiljada dinara mesečno sutra.
Biznis Kurir/Ozon.rs