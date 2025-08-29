Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali saopštio je da će penzije u Srbiji od 1. decembra biti povećane za najmanje 12 odsto.On je istakao da je reč o većem uvećanju od ranije najavljenih sedam do osam odsto, kao i da će prve uvećane penzije penzionerima biti isplaćene početkom januara 2026. godine.

- To je odlična vest za naše najstarije sugrađane, kojima će penzije porasti u realnom iznosu. Ponosni smo što, i pored višemesečnih blokada koje negativno utiču na našu ekonomiju, imamo prostora u budžetu za povećanje penzija - naveo je Mali na Instagramu.

Prema njegovim rečima, prosečna penzija u Srbiji će za decembar ove godine iznositi 485 evra, dok će prosečna penzija za celu 2025. godinu biti oko 437 evra. Mali je podsetio da je prosečna penzija 2012. godine bila 204 evra.

Ministar je naglasio da je najavljeno povećanje u skladu sa obećanjem da će do kraja 2027. godine prosečna penzija u Srbiji dostići 650 evra.

- Penzije u Srbiji su sigurne i stabilne, i nastavljamo da čuvamo i poboljšavamo životni standard naših najstarijih sugrađana, jer tako radi odgovorna država, i to je politika od koje nikada nećemo odustati - poručio je Mali.