Novčanik
Beli luk 1.000 dinara, jaja i do 25: Evo šta je poskupelo, a šta pojeftinilo na pijacama
Slušaj vest
Kupci na pijacama u Sremu ovih dana suočavaju se sa velikim razlikama u cenama - dok su neke namirnice i dalje pristupačne, druge su dostigle iznose koji neprijatno iznenađuju.
Najveći skok beleži beli luk, koji se prodaje i do 1.000 dinara po kilogramu, dok su i jaja dostigla cenu do 25 dinara po komadu, u zavisnosti od kvaliteta i prodavca.
Evo koliko sada košta povrće
Na pijacama u Sremskoj Mitrovici i okolini trenutno važe sledeće cene:
- Kupus oko 60 dinara
- Krastavci od 150 do 200 dinara
- Krompir oko 100 dinara
- Beli luk i do 1.000 dinara
- Mladi luk oko 60 dinara
- Mladi crni luk oko 100 dinara za tri veze
- Rotkvice oko 60 dinara
- Šargarepa oko 130 dinara
- Jagode oko 300 dinara po kilogramu
- Jaja od 15 do 25 dinara po komadu
- Skuplje su uglavnom namirnice koje dolaze iz plastenika ili iz uvoza, poput krastavca, paradajza i paprike, dok su osnovne kulture poput kupusa i krompira i dalje među pristupačnijima.
Cene na pijaci u Sremskoj Mitrovici Foto: Dijana Šćekić
Vidi galeriju
Velike promene u odnosu na prošlu godinu
Poređenje sa martom 2025. pokazuje jasne razlike:
- Beli luk je više nego duplo skuplji
- Kupus je znatno jeftiniji
- Krastavci su sada povoljniji
- Šargarepa beleži blagi rast
- Jaja imaju veći raspon cena nego ranije
- Jagode su ove godine znatno jeftinije
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši