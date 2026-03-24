Kupci na pijacama u Sremu ovih dana suočavaju se sa velikim razlikama u cenama - dok su neke namirnice i dalje pristupačne, druge su dostigle iznose koji neprijatno iznenađuju.

Najveći skok beleži beli luk, koji se prodaje i do 1.000 dinara po kilogramu, dok su i jaja dostigla cenu do 25 dinara po komadu, u zavisnosti od kvaliteta i prodavca.

Evo koliko sada košta povrće

Na pijacama u Sremskoj Mitrovici i okolini trenutno važe sledeće cene:

Kupus oko 60 dinara

Krastavci od 150 do 200 dinara

Krompir oko 100 dinara

Beli luk i do 1.000 dinara

Mladi luk oko 60 dinara

Mladi crni luk oko 100 dinara za tri veze

Rotkvice oko 60 dinara

Šargarepa oko 130 dinara

Jagode oko 300 dinara po kilogramu

Jaja od 15 do 25 dinara po komadu

Skuplje su uglavnom namirnice koje dolaze iz plastenika ili iz uvoza, poput krastavca, paradajza i paprike, dok su osnovne kulture poput kupusa i krompira i dalje među pristupačnijima.

Cene na pijaci u Sremskoj Mitrovici Foto: Dijana Šćekić

Velike promene u odnosu na prošlu godinu

Poređenje sa martom 2025. pokazuje jasne razlike:

Beli luk je više nego duplo skuplji

Kupus je znatno jeftiniji

Krastavci su sada povoljniji

Šargarepa beleži blagi rast

Jaja imaju veći raspon cena nego ranije

Jagode su ove godine znatno jeftinije