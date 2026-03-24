Kupci na pijacama u Sremu ovih dana suočavaju se sa velikim razlikama u cenama  - dok su neke namirnice i dalje pristupačne, druge su dostigle iznose koji neprijatno iznenađuju.

Najveći skok beleži beli luk, koji se prodaje i do 1.000 dinara po kilogramu, dok su i jaja dostigla cenu do 25 dinara po komadu, u zavisnosti od kvaliteta i prodavca.

Evo koliko sada košta povrće

Na pijacama u Sremskoj Mitrovici i okolini trenutno važe sledeće cene:

  • Kupus oko 60 dinara
  • Krastavci od 150 do 200 dinara
  • Krompir oko 100 dinara
  • Beli luk i do 1.000 dinara
  • Mladi luk oko 60 dinara
  • Mladi crni luk oko 100 dinara za tri veze
  • Rotkvice oko 60 dinara
  • Šargarepa oko 130 dinara
  • Jagode oko 300 dinara po kilogramu
  • Jaja od 15 do 25 dinara po komadu
  • Skuplje su uglavnom namirnice koje dolaze iz plastenika ili iz uvoza, poput krastavca, paradajza i paprike, dok su osnovne kulture poput kupusa i krompira i dalje među pristupačnijima.
Cene na pijaci u Sremskoj Mitrovici Foto: Dijana Šćekić

 Velike promene u odnosu na prošlu godinu

Poređenje sa martom 2025. pokazuje jasne razlike:

  • Beli luk je više nego duplo skuplji
  • Kupus je znatno jeftiniji
  • Krastavci su sada povoljniji
  • Šargarepa beleži blagi rast
  • Jaja imaju veći raspon cena nego ranije
  • Jagode su ove godine znatno jeftinije

