Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najavila je "privremene i ciljane mere” za smanjenje cena struje, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku.

Ona je najavila mere za sve četiri komponente koje određuju cenu struje - samu proizvodnju, naknade za prenosne mreže, poreze i dažbine, trgovinu emisijama.

Ove mere uključuju državne subvencije proizvođačima električne energije i predlog zakona za poboljšanje produktivnosti mrežne infrastrukture.

- Što se tiče poreza i taksi, situacija se veoma razlikuje od zemlje do zemlje, u nekima su porezi na struju veći nego na gas, što je neodrživo. Predložićemo smanjenje stopa poreza na električnu energiju kako bismo osigurali da porezi na struju budu niži od poreza na fosilna goriva - rekla je fon der Lajen. 

Ona je istakla i da će Komisija predložiti i izmene Sistema trgovanja emisijama (ETS), koji je u velikoj meri doprineo smanjenju potrošnje gasa i podstakao ulaganja u obnovljive izvore energije, ali ga je potrebno modernizovati i učiniti fleksibilnijim.

Velika zavisnost Evrope od uvoza energije izložila ju je rastućim cenama energije otkako je Ormuski moreuz zatvoren i Teheran je započeo napade na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku. Petina globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa obično prolazi kroz ovaj uski moreuz u blizini Irana.

Cena nafte tipa Brent u Londonu ponovo je porasla juče nakon što je Iran gađao energetske objekte u Kataru i Saudijskoj Arabiji, a evropske cene gasa bile su duplo veće od nivoa kada je 28. februara počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Dugoročno gledano, Evropa se zalaže za zamenu fosilnih goriva lokalnom proizvodnjom energije sa niskim sadržajem ugljenika kako bi se okončala izloženost bloka nestabilnim cenama nafte i gasa.

Biznis Kurir/Seebiz.eu

