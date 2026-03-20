Slušaj vest

Jedna od informacija koja svakog proleća najviše zanima posetioce Sajma automobila jeste koji je najskuplji model na izložbi. Ove godine, apsolutna zvezda „DDOR BG CAR SHOW-a“ stiže iz Velike Britanije. Reč je o modelu Vanquish Volante prestižnog brenda Aston Martin, čija cena dostiže čak pola miliona evra – i to bez dodatne opreme.

Posebnu težinu ovom modelu daje i činjenica da je ovo prvi put da se ovaj premijum proizvođač zvanično predstavlja u halama Beogradskog sajma, nudeći posetiocima pravu ekskluzivu. Smešten u hali 1, ovaj luksuzni kabriolet odmah privlači poglede upečatljivom plavom bojom i elegantnim linijama.

Ipak, nije reč samo o dizajnu performanse su podjednako impresivne. Vanquish Volante pokreće snažan V12 motor sa čak 835 konjskih snaga. Od 0 do 100 km/h stiže za svega 3,4 sekunde, dok maksimalna brzina dostiže čak 340 kilometara na čas.

Vanquish Volante prestižnog brenda Aston Martin Foto: Ilija Ilić

Vožnja koja se ne propušta

Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog sajma automobila je "Vožnja koja se ne propušta", a sajam je svečano otvorio poznati italijanski automobilski i industrijski dizajner Fabricio Đuđaro.

Sajamska ponuda obuhvata najnovije modele automobila, motocikala, skutera i kvadova koji su se tokom protekle godine pojavili na domaćem tržištu, kao i one čiji se dolazak očekuje u tekućoj sezoni, a izlagači će potencijalnim kupcima nuditi sajamske popuste, kao i mogućnosti finansiranja putem lizinga i kredita sa posebnim pogodnostima

Na manifestaciji učestvuje preko 280 izlagača, a posetioce očekuju brojni popusti i posebni uslovi finansiranja. Sajam je za posetioce otvoren svakog dana od 10 do 20 časova (osim poslednjeg dana, 24. marta, kada radi do 19 časova), a cena pojedinačne ulaznice iznosi 800 dinara.