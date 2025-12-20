Slušaj vest

Reč je o još jednom u nizu velikih sudskih sporova koji godinama prate kompanije Visa i Mastercard, a odnose se na način formiranja i naplate naknada korisnicima finansijskih usluga. Predložena nagodba, koja još čeka odobrenje sudije, podneta je saveznom okružnom sudu u Vašingtonu, piše britanski list Gardijan.

Prema sporazumu, novac bi trebalo da bude isplaćen milionima korisnika bankomata kojima su u prošlosti naplaćivane provizije za podizanje gotovine na nezavisnim bankomatima, odnosno onima koji nisu u vlasništvu banaka. Visa će u fond za nagodbu uplatiti oko 88,8 miliona dolara, dok će Mastercard izdvojiti približno 78,7 miliona dolara. Sredstva će biti raspodeljena kvalifikovanim korisnicima za transakcije obavljene od oktobra 2007. godine.

Advokati tužilaca ocenili su nagodbu kao "odličan rezultat imajući u vidu rizike nastavka sudskog postupka". Najavili su da će od suda zatražiti do 30 odsto ukupnog fonda, odnosno oko 50 miliona dolara, za pokriće sudskih i administrativnih troškova. Visa i Mastercard, kao ni glavni advokati potrošača, zasad nisu komentarisali slučaj.

Pravna bitka koja traje više od decenije

Tužba je podneta još 2011. godine, a potrošači su njome osporili pravila i poslovne prakse Vise i Mastercarda. Prema navodima tužilaca, ta pravila su sprečavala nezavisne operatere bankomata da međusobno konkurišu nižim cenama, zbog čega su korisnici bili primorani da plaćaju više naknade nego što bi to bio slučaj na slobodnijem tržištu. Obe kompanije su tokom postupka negirale bilo kakve nepravilnosti.

Ovo je jedan od tri povezana slučaja koji se vode pred saveznim sudom u Vašingtonu. Prošle godine, Visa i Mastercard su već pristale da plate 197,5 miliona dolara kako bi rešile slične zahteve druge grupe korisnika, koji su tvrdili da su im prekomerno naplaćivane provizije na bankomatima u vlasništvu banaka. Nekoliko banaka je još 2021. godine pristalo da isplati ukupno 66 miliona dolara u okviru nagodbi u istom sporu.

Treća tužba, koju su pokrenuli nezavisni vlasnici i operateri bankomata, i dalje je u postupku pred istim sudom. U međuvremenu, Visa se suočava i sa drugim antimonopolskim tužbama, uključujući i onu koju je pokrenulo Ministarstvo pravde SAD, koje kompaniju optužuje za nezakonitu monopolizaciju američkog tržišta debitnih kartica - optužbe koje Visa odbacuje.