Naime, na "Reditu" se pojavio još jedan primer prevare u kojoj se prevaranti predstavljaju kao Banka Poštanska štedionica i šalju poruku o navodnoj uplaćenoj sumi na račun.

Korisnik ove društvene mreže podelio je prepisku SMS-a koji je dobio od nepoznatog broja, a koji se predstavlja kao banka. Uz objavu je jasno postavio pitanje: "Kakva je ovo prevara?".

"Evidentirana je uplata u iznosu od 20.250,00 dinara na Vaš račun 200000013557483024. Banka Poštanska štedionica. Odjava STOP na 5005", navodi se u lažnoj poruci.

Očigledno je cilj poruke da kod primaoca izazove paniku ili znatiželju - da pomisli da se radi o grešci, neželjenoj uplati ili nečemu što mora da proveri. Sledeći korak ovakvih prevara obično je pokušaj da vas navedu da kliknete na neki link, odgovorite porukom ili pozovete broj koji vodi na njihove servise. Na kraju dobiju vaše lične podatke, podatke o računu ili vas navedu da izvršite uplatu.

Kako prepoznati prevaru Banke ne šalju ovakve poruke sa nasumičnih brojeva. Ne šalju informacije o uplatama u klasičnoj SMS formi bez imena pošiljaoca. Poruke sa "odjavom" na kratki kod - tipa STOP, često služe da potvrde da je broj aktivan, pa kasnije sledi nova prevara. Broj računa u poruci je izmišljen i ne odgovara stvarnom formatu za korisničke račune.

Na osnovu fotografije, jasno je da se radi o klasičnoj SMS "fišing" prevari - prevaranti se predstavljaju u ime Poštanske štedionice, pokušavajući da poruka izgleda kao obaveštenje o transakciji. Ono što je specifično jeste da nema linka, kao što je obično slučaj, već se sada traži odgovor na poruku, što dovodi do zaključka da su prevaranti unapredili svoje metode rada.

S obzirom da su ovakve prevare gotovo svakodnevne, najbolje je ignorisati poruku. Ne odgovarajte STOP ili bilo šta drugo što se nudi u tom trenutku, ako poruka izgleda sumnjivo. I naravno, nemojte kliktati na linkove ako ih pošalju u drugoj poruci.

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača "Efektiva", još ranije je dao izjavu za Informer i tom prilikom istakao da je ovakav vid prevare najčešći, jer prevaranti imaju za cilj isključivo da dobiju lične podatke i time skinu sav novac sa računa, a to uglavnom rade preko linka koji dolazi sa nepoznatog broja ili kao u ovom slučaju, traženjem odgovora na njihovu poruku.

- To su često prevare koje dolaze iz inostranstva, ali ne mora uvek da znači. Oni pošalju link koji vodi ka formularu za popunjavanje ličnih podataka. Postoje ljudi koji kada nasednu čak ni ne prijave slučaj, jer se uglavnom osećaju neprijatno. Ali, princip je isti - rade samo da skinu novac sa računa - rekao je Gavrilović i dodao:

- Da bi neko uplatio novac na račun, dovoljno je samo da ostavite vaš broj računa, jer osoba na taj način ne može da vam uradi ništa, osim da uplati određen iznos. Kada dajete sve lične podatke, logično je da će prevarant to zloupotrebiti.