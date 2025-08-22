Slušaj vest

Muškarac (28) iz Bjelovara prijavio je policiji prevaru. Sredinom avgusta ove godine, prema uputstvima nepoznate osobe dobijenim putem poruka, pregledavao je video-snimke na jednoj mobilnoj aplikaciji i "lajkovao" ih, odnosno označavao da mu se sviđaju, izveštava Policijska uprava Bjelovar-Bilogora.

Na taj način, na računu koji je registrovao preko linka poslatog od prevaranta, skupljao je bodove. Takođe, po uputstvima prevaranta uplaćivao je novac na više različitih računa, verujući da će tako povećati broj bodova i ostvariti zaradu.

Ukupno je uplatio više od 7.000 evra. Kada mu je posle nekoliko dana nepoznata osoba tražila da izvrši još nekoliko uplata većih iznosa, shvatio je da je prevaren i da neće dobiti nikakvu korist, a novac neće moći da vrati.

U toku je dalja istraga ovog slučaja.