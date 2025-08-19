Slušaj vest

Adil P. (59), voditelj i reporter popularnih emisija istanbulske televizije Eurostar namenjenih gastarbajterima u Nemačkoj, osuđen je u Okružnom sudu u Štutgartu na dve godine zatvora uslovno zbog prevare kojom je nemačku državu oštetio za 300.000 evra, javlja ‘Stuttgarter Nachrichten‘.

- Presuda još nije pravosnažna. Tokom više od dve decenije Adil P, turski državljanin, koji živi u Štutgartu, navodno je primio gotovo 300.000 evra od nemačke vlade. Utvrđeno je da nije ispunjavao uslove za primanje socijalne pomoći jer su mu prihodi prelazili dopuštenu granicu. To je i sam priznao - navodi nemački dnevnik, otkrivajući kako je sud, osim zatvorske kazne, televizijskom voditelju naložio i plaćanje 85.000 evra odštete državni. Do razlike između nanesene štete proračunu i novčanog dela kazne Adilu P. došlo je, prema istom izvoru, zbog zastare jednog dela kaznenih dela koja su mu se stavljala na teret.

Iako i turski mediji obilato pišu o procesuiranju spomenutog televizijskog voditelja, ne precizira se kako su ga ‘provalili‘ poreznici, ali ‘Stuttgarter Nachrichten‘ raspolaže informacijom da je Adil P. presudu dočekao u pritvoru gde je dospeo u februaru ove godine. Prema istom izvoru, voditelj Eurostara nakon presude je pušten na slobodu uz kauciju od 10.000 evra i obavezne dalje mesečne uplate utvrđene štete za proračun.

Pregledom snimaka Eurostara, nemački dnevnik je ustanovio da se Adil P, među ostalim, ne samo uredno javljao u program nego je pozivan i na druge događaje u svojstvu televizijske zvezde.

- Posetio je sajam knjiga u Frankfurtu koji je organizovala firma Turks, kozmetički salon u Eslingenu i prisustvovao koncertu pevačice Demet Akalin u Dortmundu, gde je potom dao intervju - navodi ‘Stuttgarter Nachrichten‘.

Turski mediji tvrde da su nemačke socijalne službe Adilu P. svojevremeno odobrile naknade temeljem njegove izjave da je nesposoban za rad jer pati od depresije. Tamošnji portali procenjuju da je televizijski voditelj godišnje u ‘Eurostaru‘ i iz drugih izvora vezanih za televizijske nastupe zarađivao oko 270.000 evra te da je priznanjem krivice izbegao sigurni zatvor.

- Prema navodima tužilaštva, Adil P. slao je novac primljen iz Nemačke u Tursku putem Western Uniona i vršio neevidentirana plaćanja zaposlenima putem svog kanala. Takođe je pokušao da prikrije svoje prihode izdavanjem lažnih računa i korišćenjem izmišljenih naziva firmi i adresa u Istanbulu - navodi portal Patronlardunyasi.

Isti izvor piše kako je voditelj ‘Eurostara‘ nastavio da prima mesečnu naknadu od 152 evra od države i dok je bio u pritvoru.

Utvrđivanje imovine

I nemački i turski mediji ističu kako se nemačko tužilaštvo, istražujući Adila P, našlo u problemu kako utvrditi njegovu imovinu u Turskoj. Dok ‘Stuttgarter Nachrichten‘ tvrdi da je ‘zaštekala‘ saradnja nemačkih i turskih poreznika, turski portali ističu kako ni tamošnji poreznici nisu mogli utvrditi stvarno stanje imovine voditelja. U ceo slučaj uključena je i ćerka osumnjičenog, budući je, prema nalazima istrage, deo novca voditelj prebacio na njen račun. Radilo se oko 260.000 evra.

- Mlada žena tvrdila je da nije znala da je njen otac primio pomoć, a sud je njenu odbranu smatrao verodostojnom te ju je oslobodio - piše Patronlardunyasi.

Mediji prenose reakcije turskih gastarbajtera na društvenim mrežama prema kojima je nakon slučaja Adila P. na turske radnike u Nemačkoj pala ružna slika. Slika Turaka kao poštenih ljudi sve više gubi značenje, piše jedan korisnik na Fejsbuku. Za neke druge, presuda nije dovoljna. Ko su bili njegovi saradnici, pita drugi korisnik.