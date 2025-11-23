Slušaj vest

Ljudi vrlo lako upadaju u probleme kada troše više nego što zarađuju, ulaze u rizične kredite ili dugove bez realnih mogućnosti otplate, zanemaruju štednju ili napuštaju stabilan izvor prihoda zbog impulsa.

Na Redditu je postavljeno pitanje:

- Koje odluke najbrže odvedu ljude u siromaštvo? Imate li priče o tome kako su ljudi pogrešnim potezima upropastili život i nikada se nisu oporavili? Kako? Zašto?“

Jedan od najčešćih odgovora bio je - klađenje. Jedan korisnik je naveo da je video koliko ljudi mesečno i godišnje bacaju novca na to "zlo“. Drugi su istakli da do finansijske propasti može dovesti i pogrešan izbor partnera.

- Ulaganje u zajednički biznis sa prijateljima. Ja to ne bih uradila ni sa sopstvenim bratom, iako bih za njega život dala - napisala je jedna korisnica.

Mnogi su naveli i da raskošan stil života može biti poguban.

- Poznajem ljude koji žive iznad svojih mogućnosti, zaduženi su na sve strane i čudi me da već nisu upali u ozbiljnije probleme. Ne znaju da raspolažu novcem, čim nešto uštede, potroše na markiranu odeću, frizure, kozmetičke tretmane i skupe poklone - naveo je jedan komentator, dodajući da na isti način vaspitavaju i decu, zbog čega strahuje za njihovu finansijsku budućnost.

Sličan primer naveo je i drugi korisnik:

- Čovek realno može da kupi stan od 50 kvadrata, on kupi od 100 i onda mu posle rate jedva ostane nešto za hranu. Može da kupi polovan auto star tri godine za 20.000 evra, on uzme novi BMW za 45.000, pa nema ni za održavanje, ni za hranu, ni za ratu stana.