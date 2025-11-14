Slušaj vest

Stalni rast cene zlata prethodnih godina uticao je na povećanje tražnje za ovim plemenitim metalom i u Srbiji. Oni koji se odluče za tu kupovinu, danas bi morali da izdvoje više od 16.000 dinara za gram.

Nekoliko globalnih kriza i jedanaest meseci bilo je potrebno da bi jedna unca zlata, umesto 2.600 koštala 4.200 dolara.

Gde čuvati zlato?

Međutim, oni koji imaju mogućnosti za kupovinu malih količina moraju da vode računa i o bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Jorgić savetuje da se obavezano traži fiskalni račun kako bi znali da je zlato u legalnom posedu tih menjačnica sa jedne strane, a sa druge strane da imaju dokaz o sticanju tog zlata.

"Mogu kupovati to i u specijalizovanim prodavnicama koje se bave prodajom investicionog zlata. Vrlo je važno napomenuti, pošto zlato glasi na donosioce, ne na ime, praktično kod koga je zlato on se može deklarisati kao vlasnik. Bitno je da se zlato čuva u sefovima kod banaka, ne kod kuće", istakao je broker.

Kako na cenu zlata utiču pre svega geopolitički i ekonomski problemi, pad vrednosti dolara ili postojeći i mogući ratovi, ne očekuje se da će ona padati uskoro.