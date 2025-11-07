Slušaj vest

Pogledajte kako se tačno obračunava zarada za rad tokom praznika.

Za mnoge zaposlene u Srbiji današnji dan je poslednji radni pred predstojeći mini odmor. S obzirom da se utorak, 11. novembar, u Srbiji obeležava kao Dan primirja u Prvom svetskom ratu i spada u državne praznike koji se zakonom slave neradno, mnogi će ga spojiti sa ponedeljkom i dobiti četiri slobodna dana.

Zakon o radu jasno propisuje da svaki zaposleni ima pravo da ne radi tokom državnih i verskih praznika koji su zakonom proglašeni neradnim danima. U tom periodu radnici ostvaruju pravo na redovnu naknadu zarade, bez ikakvog umanjenja. S druge strane, oni koji ipak rade na dan praznika imaju pravo na dodatnu zaradu.

Propisi predviđaju da svaki radnik koji radi tokom praznika mora da dobije uvećanu platu od najmanje 110 odsto na osnovnu zaradu. Drugim rečima, zaposleni dobija punu dnevnicu, plus dodatnih 110 procenata od osnovne satnice.

Problem je, međutim, što ne postoji konkretna zakonska kazna za poslodavce koji ne isplate uvećanu platu, pa se dešava da radnici ne dobiju ono što im zakonom pripada. Ukoliko se radno vreme zaposlenih ne može drugačije organizovati, radnicima se može ponuditi zamenski slobodan dan. . Važno je znati da zamenski slobodan dan nije zakonska obaveza poslodavca, već stvar dogovora.

Čak i ako radnik dobije slobodan dan, poslodavac je dužan da mu isplati uvećanu dnevnicu za rad tokom praznika.

Ko ima pravo na duplu dnevnicu?

Pravo na uvećanu zaradu imaju samo radnici koji su zaposleni po ugovoru o radu, bilo na određeno ili neodređeno vreme. Oni koji rade po osnovu ugovora o delu, privremenim i povremenim poslovima ili autorskim ugovorima, nemaju zakonsko pravo na dodatnu naknadu. Njihova primanja zavise isključivo od dogovora s poslodavcem. Uvećanje od 110 odsto računa se samo na osnovnu zaradu, bez dodataka kao što su topli obrok, regres, bonusi ili minuli rad.