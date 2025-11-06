Slušaj vest

Kazne za ilegalno preuzimanje filmova u Nemačkoj (gde živi oko 500.000 Srba) nisu novost, ali sada posebno pažnju privlači misterozni triler „Trenutak nestajanja“ (originalni naziv – Weapons).

Filmski studio angažovao je advokatsku kancelariju da pošalje pisma o prestanku i odustajanju svima koji su film delili putem platformi za razmenu fajlova. Oni koji su ilegalno gledali ili delili film suočavaju se sa kaznom od 948 evra.

Pisma se prvenstveno šalju korisnicima torrent mreža, gde istovremeno preuzimaju i čine fajlove dostupnim drugima, što predstavlja kršenje autorskih prava.

Praćenje IP adresa

Warner Bros prati IP adrese korisnika preko specijalizovanih firmi koje prate mreže za deljenje fajlova. Nakon što se identifikuju IP adrese koje nude film, advokati zahtevaju od internet provajdera da otkriju podatke o vlasnicima naloga.

Stručnjaci savetuju: pismo o prestanku ne smete ignorisati, ali ne znači da odmah morate platiti traženi iznos. Moguće je pregovarati, a preporuka je da se odmah kontaktira sa advokatom za medijsko pravo, koji može pregledati pismo i pripremiti odgovarajuću izjavu. Oni koji gledaju film legalno, npr. preko Amazon Prime Videa, mogli bi čak ostvariti povraćaj novca.

O filmu „Trenutak nestajanja“