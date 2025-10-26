Slušaj vest

Nova generacija putnika koji vole luksuz više ne traži samo pet zvezdica, šampanjac koji ih čeka u sobi i bazen s pogledom. Umesto klasičnog odmora, oni sve češće plaćaju hiljade evra da bi sami ulovili svoju sledeći obrok. U pitanju je novi trend "od zemlje/mora do stola" (farm-to-table, ocean-to-table), koji se sve više širi na poznatim turističkim destinacijama, a iako zvuči neobično, iza njega stoji jednostavno objašnjenje.

Ljudi su pre oko dva miliona godina počeli da koriste kameno oruđe i prikupljali meso sa tela uginulih životinja, a zatim i da ih aktivno love. Danas mnogi turisti – iako mogu da plate za hranu vrhunskog kvaliteta – sami biraju da love svoj sledeći obrok, za šta su spremni da putuju daleko i plate visoke sume novca.

Iz luksuznog apartmana na čamac, pa u lov na lignje

Na Amalfijskoj obali, gosti po zalasku sunca napuštaju svoje luksuzne apartmane i ukrcavaju se na drvene čamce, kako bi lovili lignje u Napuljskom zalivu. Tu im iskusni ribari pokazuju tehnike tradicionalnog lova, a sutradan se ulov pretvara u klasično jelo iz regiona Kampanja, koje gosti sami pripremaju uz pomoć kuvara. Ovo iskustvo, koje se može rezervisati samo preko konsijerža, košta više stotina evra i traje dva dana, ali je potpuno rasprodato mesecima unapred.

Slični programi nude se i u drugim delovima sveta. Na primer, u Sijeni i Firenci organizuju se potrage za tartufima u šumama koje okružuju toskanske vinograde, dok u Škotskoj gosti idu na ture sakupljanja divljeg bilja, gde uče kako da prepoznaju i koriste lokalne biljke u čajevima, tinkturama i prirodnoj kozmetici – a cena jedne takve radionice kreće se od 400 do 500 dolara za grupu od četiri osobe.

Imaju milione, a beru travke po šumama

U Meksiku i na ostrvima Kanade luksuzni hoteli nude šetnje kroz bašte ili netaknutu prirodu tokom kojih gosti beru svoje sastojke za obroke i uče kako da ih koriste u kulinarstvu i miksologiji (umeće pravljenja koktela). Na mnogim mestima gosti su spremi da plate i na hiljade evra da bi odseli na farmama, u blizini vode ili šume, samo da bi imali priliku da samostalno pronađu namirnice koje žele da iskoriste.

Nameće se očigledno pitanje: Zašto bi neko ko može da priušti da jede u najboljim restoranima sveta želeo da bere travke ili satima čeka da upeca ribu?

Odgovor leži u potrebi da se oseti nešto „stvarno“. Savremeni život, koji ima brz ritam i koji je ispunjen tehnologijom, u mnogima je probudio želju za određenim fizičnim iskustvom – za kontaktom sa zemljom, morem i složenim procesom koji stoji iza svakog obroka.

Učesnici kažu da je upravo taj element nepredvidivosti, kada ne znaju da li će išta uloviti ili pronaći, ono što iskustvo čini uzbudljivim, ali i oslobađajućim. Ako, na primer, tokom potrage za divljim biljem pronađu retki jestivi list ili savršenu gomilicu tartufa, kažu da se osećaju kao da su „pronašli malo blago“.

Osim što spaja uživanje i rad, ovaj trend ima i ekološki značaj. Učenje kako se hrana stvara i priprema direktno iz prirode postaje vrsta aktivizma i podsetnik da je provođenje vremena u prirodi (kao i uživanje u njenim plodovima) jedan od osnovnih načina da brinemo o životnoj sredini, prenosi Bi-Bi-Si. Putnici koji inače žive u svetu digitalnih i luksuznih usluga ovde dobijaju nešto što nijedan hotel sa pet zvezdica ne može da ponudi: Priliku da se povežu s prirodom i kulturom određenog mesta na izvorni način.