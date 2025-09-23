Slušaj vest

Razgovor je započeo nakon odloženog zaustavljanja u boksu Landa Norisa na VN Italije i komentara koji su usledili na društvenim mrežama.

Nikolas nije mogao da odoli, a da ne odgovori na tvrdnje kojima se osporavala vrednost rada mehaničara Formule 1. Posebno ga je pogodio jedan komentar u kojem je čovek koji menja gume ismejan kao neko ko radi „samo tri sekunde posla“, što je izazvalo žustru raspravu.

Nikolas je imao značajnu ulogu u Verstapenovom trkačkom timu tokom Holanđaninovih šampionskih sezona, pa zna o čemu govori. Kako kaže, pomenuti komentari su „budalaštine i posebno sramotni“.

- Prosečna plata je oko 60.000 funti (oko 69.000 evra) godišnje, a prosečna radna nedelja traje oko 70 sati. Pored toga, lete u ekonomskoj klasi i niko ne dobija dodatni novac za to što je deo pit-stop tima - otkrio je Nikolas.

On je naglasio i da članovi pit-stop tima ne rade samo zaustavljanja u boksu, već i popravljaju automobile. To je zbog toga što tim na trkačkom vikendu može da ima samo 60 operativnih članova osoblja, pa mnogi moraju da obavljaju više različitih zadataka.

Nikolasa su pitali i da li smatra da su mehaničari malo plaćeni. Pre hibridne ere, bolidi su bili mnogo jednostavniji i za njihovo sklapanje ili popravke nije bilo potrebno toliko vremena kao danas.

– Moja prva plata u Formuli 1, kada sam imao 22 godine, bila je 42.000 funti (oko 48.000 evra). To mi je tada delovalo kao dobitak na lotou, pogotovo jer nisam imao nikakve obaveze kod kuće – nastavlja Nikolas.

– Tada je sezona imala samo 17 trka i nije bilo tri trkačka vikenda zaredom. Radno opterećenje sa V8 motorima nije se moglo porediti sa ovim danas.

Nikolas je završio karijeru mehaničara u Red Bulu pred sezonu 2025. Pre nekoliko godina uvedeno ograničenje budžeta uticalo je na plate zaposlenih, ali ne značajno.

– Ali i bez tog ograničenja mehaničari ne bi zarađivali 350.000 godišnje. Ako se to nekada dogodi, možda ću razmisliti o povratku – našalio se Nikolas.