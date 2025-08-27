Slušaj vest

Prvog septembra školsko zvono označiće početak nove školske godine u više od 1.700 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Ekipa Kurir televizije je proverila koliko novca potrebno za opremanje đaka.

Sveske, knjige, olovke, bojice, rančevi, nova garderoba... Sve je to neophodno za početak školske godine. Cene udžbenika se razlikuju u zavisnosti od razreda koji dete pohađa, za učenike prvog razreda, cene su od 12.000 dinara, dok komplet udžbenika za sedmi razred košta 23.000 dinara.

Mnogi roditelji se odlučuju da udžbenike za svoje školarce pazare kod uličnih prodavaca, a evo šta su oni imali da kažu pred kamerama Kurira.

- Radimo sa novim i polovnim udžbenicima. Kod nas možete da prodate i kupite knjige, ali i da ih zamenite. Razlika u ceni polovnih u odnosu na nove je za oko 30-40 odsto. Roditelji mogu da izaberu kakvu će knjigu za dete, a cena je sigurno 30% jeftinija nego u radnji - rekao je ulični prodavac udžebnika, Bojan Cvetković.

- Kriterijum je da je udžbenik dobro očuvan kada ih otkupljujemo, a takve gledamo i da ih prodamo, tako izlazimo građanima u susret. Beograd je dao novac za učenike, pa smo tu da im pomognemo da taj novac ravnopravno raspodele - kazao je Goran Puzović, ulični prodavac udžbenika. 

Da kupovina polovnih knjiga ima smisla, za Kurir televiziju, pričala je Milica Janković, majka dvoje dece:

- Uvek sam se vodila logikom da će mlađe dete moći da nasledi knjige, ali se to u praksi nije pokazalo kao delotvorno. Razlog je jer se iz godine u godinu se menjaju izdavači. Tako sam došla na razmišljanje o kupovini polovnih knjiga, a pogotovo što postoje knjige u kompletima koje se u toku godine bukvalno uopšte ne koriste.

