Prvog septembra školsko zvono označiće početak nove školske godine u više od 1.700 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Ekipa Kurir televizije je proverila koliko novca potrebno za opremanje đaka.

Sveske, knjige, olovke, bojice, rančevi, nova garderoba... Sve je to neophodno za početak školske godine. Cene udžbenika se razlikuju u zavisnosti od razreda koji dete pohađa, za učenike prvog razreda, cene su od 12.000 dinara, dok komplet udžbenika za sedmi razred košta 23.000 dinara.

cene udžbenika Foto: Kurir Televizija

Mnogi roditelji se odlučuju da udžbenike za svoje školarce pazare kod uličnih prodavaca, a evo šta su oni imali da kažu pred kamerama Kurira.

- Radimo sa novim i polovnim udžbenicima. Kod nas možete da prodate i kupite knjige, ali i da ih zamenite. Razlika u ceni polovnih u odnosu na nove je za oko 30-40 odsto. Roditelji mogu da izaberu kakvu će knjigu za dete, a cena je sigurno 30% jeftinija nego u radnji - rekao je ulični prodavac udžebnika, Bojan Cvetković.

- Kriterijum je da je udžbenik dobro očuvan kada ih otkupljujemo, a takve gledamo i da ih prodamo, tako izlazimo građanima u susret. Beograd je dao novac za učenike, pa smo tu da im pomognemo da taj novac ravnopravno raspodele - kazao je Goran Puzović, ulični prodavac udžbenika.

Da kupovina polovnih knjiga ima smisla, za Kurir televiziju, pričala je Milica Janković, majka dvoje dece:

- Uvek sam se vodila logikom da će mlađe dete moći da nasledi knjige, ali se to u praksi nije pokazalo kao delotvorno. Razlog je jer se iz godine u godinu se menjaju izdavači. Tako sam došla na razmišljanje o kupovini polovnih knjiga, a pogotovo što postoje knjige u kompletima koje se u toku godine bukvalno uopšte ne koriste.

