Ministar finansija Siniša Mali danas je bio u kupovini u jednom marketu gde je odabrao artikle iz 23 kategorije, čije će cene biti ograničene.

Podsetimo, ograničenje trgovačkih marži treba da stupi na snagu 1. septembra.

"U susret smanjenju cena osnovnih životnih namirnica, jutros sam obavio kupovinu u jednom objektu, gde sam kupio proizvode iz svake od 23 kategorije koje su obuhvaćene Uredbom o ograničenju trgovačkih marži. Nakon što počne primena Uredbe sledeće nedelje, opet ću posetiti isti objekat i kupiti iste proizvode kako bismo se uverili da li je račun manji i za koliko.

Ovo su mere za narod, za njihov boljitak, i verujem da smo uradili pravu stvar i da će gradjani to osetiti", objavio je Mali na Instagramu.

Mali je kupovinu obavio u marketu gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, a račun je iznosio 4.991,92 dinara.

Ministar je iz kategorije ''mahunarke'' kupio besli pasulj ''gradištanac'', iz kategorije ''sveže voće i povrće'' crni luk, a iz kategorije ''mleko, mlečni i mešoviti proizvodi'' izabrao je mleko ''Moja kravica'' od 1l, meki punomasni sir 450 g i namaz ''Ala kajmak'' 150 g mlekare ''Šabac''.

On je izabrao i beli sečeni hleb ''Tvojih 5 minuta'' 500g, paštetu od tune i testenine ''Danubius'' 400g, a u kategoriji ''sveže i prerađeno meso'' 500 g domaćeg pilećeg filea.

Takođe, kupio je i pasirani paradajz ''Gurman'', šest kesica praška za pecivo ''C'', 1kg belog šećera kristal ''Sunoko'', 1kg mekog pšeničnog brašna T-400 ''Danibus'', 500 g pirinča ''AVS'', 1l suncokretovog ulja jestivo ''Iskon'' i pola litre jabukovog sirćeta ''Nectar''.

Mali je izabrao čajno pecivo ''Domaćica'' iz kategorije ''skatki konditori i cerealije'', a od ''slanih konditora'' slane štapiće ''Trik'' 200g.

Od artikala kućne hemije i kozmetike ministar je kupio toalet papir ''Perfex ccoton'' 10/1, vlažne maramice, praškasti deterdžent ''Duel Soft Lotus'' 2,7kg i pastu za zube ''Triple Action Colgate'' 75ml.